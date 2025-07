Após a eliminação no Mundial de Clubes, a Juventus agiu rápido e anunciou, nesta sexta-feira (4), a contratação de um atacante de peso. Trata-se de Jonathan David, de 25 anos, que estava livre no mercado após deixar o Lille.

O canadense era alvo de outros gigantes do futebol europeu há alguns anos, e chega à Velha Senhora sem custos fixos de transferência. O vínculo entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2030.

- É um sentimento muito bom. Quando eu era pequeno, acompanhava jogos da Juventus e pensava: "esse é provavelmente um dos dez maiores clubes do mundo". Estar aqui hoje é uma grande honra - declarou o atleta.

Jonathan David, reforço da Juventus após o Mundial, comemora gol pelo Lille (Foto: Divulgação/Instagram)

🌌 Trajetória de Jonathan David, reforço da Juventus após o Mundial

Revelado pelo Ottawa ISC, David passou pelo Gent antes de ser comprado pelo Lille em agosto de 2020, por cerca de 27 milhões de euros (R$ 172,3 milhões na cotação da época). Em sua trajetória no futebol francês, o centroavante fez 232 partidas, com 109 gols e 30 assistências, e ajudou o clube a conquistar a Ligue 1 logo em sua primeira temporada.

Com a seleção do Canadá, foi convocado pela primeira vez ainda aos 18 anos e sete meses, estreando nas Eliminatórias da Nations da Concacaf com dois gols diante de Ilhas Virgens. Ao todo, são 67 aparições, com 36 bolas na rede e 20 passes para tentos.

David chega para disputar posição com nomes como Kolo Muani e Vlahovic após o Mundial de Clubes. No torneio, a Juve teve um começo avassalador, superando Wydad Casablanca (MAR) e Al Ain (EAU), mas perdeu para o Manchester City no fechamento da fase de grupos, e no mata-mata, caiu diante do Real Madrid, dando adeus ao torneio nos Estados Unidos.

