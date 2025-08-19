menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Pep Guardiola demonstra preocupação por ex-Flamengo e Corinthians na Premier League

Português revelou conversa após derrota por 4 a 0 para Manchester City

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITY
imagem cameraPep Guardiola, técnico do Manchester City (Foto: Javier Soriano/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 19/08/2025
10:51
Atualizado há 1 minutos
Embora sem grande apreço com as torcidas de Flamengo e Corinthians, Vítor Pereira foi fundamental para a recuperação do Wolverhampton na última temporada da Premier League e evitou o rebaixamento. Nesta nova fase, a expectativa permanece modesta, com o clube novamente projetado para brigar nas últimas posições da tabela — cenário que chegou a preocupar até o técnico Pep Guardiola, do Manchester City.

O encontro entre os técnicos ocorreu na rodada de abertura da Premier League, no último sábado (16). A partida, disputada no Molineux Stadium, terminou com uma vitória expressiva do Manchester City por 4 a 0, sem oferecer qualquer resistência por parte do Wolverhampton.

Após o confronto, o técnico derrotado revelou à imprensa que Guardiola demonstrou inquietação com a atual composição do plantel do Wolves. Segundo Pereira, o comandante do City chegou a questioná-lo sobre a possibilidade de novas contratações ainda nesta janela de transferências.

— O próprio Pep (Guardiola) no final do jogo me perguntou se o clube não ia contratar dois, três, quatro jogadores com qualidade para elevar o nível — disse o português, em entrevista à "DAZN Portugal".

— Para competir nesta liga, se não estivermos equilibrados em todas as posições, vamos sofrer — completou.

Janela de transferências 2025/26 do Wolves 🐺

Até o momento, a movimentação no mercado tem sido considerada modesta. O clube perdeu seu principal jogador na última temporada, o brasileiro Matheus Cunha, negociado com o Manchester United. Além dele, os dois laterais titulares deixaram a equipe: o esquerdo Rayan Aït-Nouri transferiu-se para o Manchester City, enquanto o direito, Nélson Semedo, assinou com o Fenerbahçe. Outros nomes importantes, como o zagueiro Craig Dawson e o atacante Gonçalo Guedes — que atuaram com Vítor Pereira na temporada anterior — também se despediram.

Em contrapartida, apenas três reforços foram confirmados. Fer López, meia-atacante de 21 anos vindo do Celta de Vigo; David Möller Wolfe, lateral-esquerdo de 23 anos ex-AZ Alkmaar; o principal nome da janela, contudo, é o colombiano Jhon Arias, contratado junto ao Fluminense e que assumiu a camisa 10 da equipe em sua primeira oportunidade europeia.

Ex-Flamengo e Corinthians, Vítor Pereira em Wolverhampton x Manchester City (Foto: Darren Staples/AFP)
