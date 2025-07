Athletico libera, e volante deve ser vendido para clube de país em guerra

O Athletico liberou o volante Falcão para procurar um novo clube, seja por empréstimo ou venda. O jogador de 27 anos tem negociação encaminhada para jogar pelo Hapoel Tel Aviv, da primeira divisão de Israel, que está em guerra com a Palestina e o Irã.

As conversas evoluíram da última semana para cá e caminham para a ida em definitivo do meio-campista. As diretorias ainda tratam dos valores envolvidos.

O jogador parecia que teria espaço no elenco com o técnico Odair Hellmann, que comandou cinco confrontos até aqui e o escalou como titular em três jogos seguidos. Contudo, Falcão não foi utilizado nas duas últimas rodadas da Série B (Avaí e Coritiba) e, diante do Amazonas no sábado (5), em Manaus, sequer está entre os relacionados.

Em pouco mais de seis meses, o meio-campista fez 23 jogos com a camisa rubro-negra, sendo 10 como titular. Ele não marcou gol e nem deu assistência no período.

Contratado do CRB, o Falcão tem contrato com o Furacão até o final de 2027. Para a posição, a comissão atleticana tem Felipinho e Raul como opções. Na quinta-feira (4), o Athletico acertou com o volante Lucas Sasha, do Fortaleza, e também negocia com Christian Oliva, do Nacional-URU.

Athletico tem quatro reforços 'antecipados' para a Série B

Viveros e Mendoza já treinam no CT do Caju, do Athletico. Foto: José Tramontin/Athletico

O Furacão acertou com quatro atletas de forma antecipada: o zagueiro Juan Felipe Aguirre (Atlético Nacional-COL, sem custos), o volante Lucas Sasha (Fortaleza, R$ 1,8 milhão) e os atacantes Kevin Viveros (Atlético Nacional-COL, R$ 27,5 milhões) e "Speedy" Mendoza (Léon-MEX, R$ 8,1 milhões). Viveros e Mendoza já foram anunciados oficialmente.

Outro sul-americano que está na mira é o lateral-direito Gastón Benavídez, do Talleres-ARG. A equipe argentina já recusou uma proposta e segue irredutível em abaixar valores na negociação.

Vale lembrar que o Athletico foi o único time da Série B que não se reforçou na janela de transferência do Mundial de Clubes, entre 2 e 10 de junho. No dia seguinte ao fechamento, o diretor de futebol, Rodrigo Possebon, foi demitido. Para a vaga, o clube contratou Eduardo Freeland, do Avaí.

Atualmente, a equipe atleticana ocupa a nona colocação da Segundona, com 20 pontos em 14 jogos.

