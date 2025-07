Kyle Walker deixa o Manchester City e acerta com o Burnley, diz jornalista

Kyle Walker, jogador do Manchester City desde 2017, está de saída do clube. O jogador já acertou com o Burnley, da primeira divisão da Inglaterra, segundo informa o jornalista Fabrizio Romano. O lateral-direito de 35 anos não estava nos planos de Guardiola para a temporada, tanto que nem viajou para os Estados Unidos para disputar o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornalista informa que o acordo pode chegar a 5 milhões de libras (cerca de R$ 37 milhões) se Walker disputar, no mínimo, 70% dos jogos na Premier League e se o time não for rebaixado para a segunda divisão. O jogador já realizou a primeira parte dos exames médicos e deve ser anunciado nos próximos dias.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: Acompanhe a sexta-feira do mercado da bola internacional

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Desempenho de Walker, reforço do Burnley, nos últimos anos

Na temporada 2024/25, Walker jogou por Manchester City e Milan. No início da temporada, fez 16 jogos pelo clube inglês em competições nacionais e dois pela Champions. No início do ano, foi emprestado ao Milan, onde fez 16 jogos por todas as competições. Walker não agradou a diretoria do Milan a ponto de buscar uma contratação em definitivo.

Kyle Walker, novo reforço do Burnley, durante partida pelo Milan (Foto: Reprodução/Milan)

Walker está no Manchester City desde a temporada 2017/18, onde fez 319 partidas e foi fundamental nas conquistas de Premier League que teve com o clube. O jogador foi peça importante na temporada 2022/23, quando o clube conquistou a tríplice coroa.

continua após a publicidade

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!