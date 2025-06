Guerra entre Israel e Irã pode impedir jogador de disputar o Mundial de Clubes; entenda

O atacante da Inter de Milão Mehdi Taremi não conseguiu embarcar para os Estados Unidos e pode perder o Mundial de Clubes. Segundo informações do jornal italiano "Corriere dello Sport", o jogador se apresentou no aeroporto do Teerã, no Irã, neste sábado (14), mas teve o voo cancelado devido ao fechamento do espaço aéreo iraniano, após início do conflito do país com Israel.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na última quinta-feira (12), o iraniano estava em seu país natal durante o ataque de Israel ao Teerã e o início do conflito entre os dois Estados.

continua após a publicidade

Ainda de acordo com as informações do site italiano, Taremi deveria ter embarcado na última sexta (13) para se juntar à Inter, mas, devido ao conflito armado e ao fechamento do espaço aéreo do Irã, teve o voo cancelado e reagendado para a manhã deste sábado (14).

Ao se apresentar no aeroporto, o atacante teve o voo novamente cancelado pelo mesmo motivo. Sem Taremi, a Inter terá apenas três atacantes à disposição: o austríaco Marko Arnautović, o italiano Marcus Thuram e o argentino Lautaro Martínez.

continua após a publicidade

➡️Com brasileiro, Inter anuncia lista de inscritos para Mundial de Clubes

A Inter está em contato constante com Taremi para tentar solucionar o problema. O resto do elenco do clube já está nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes.

Taremi é dúvida para o Mundial por conta do conflito entre Israel e Irã. (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

Grupo e agenda da Inter de Milão no Mundial

No Grupo E do Mundial de Clubes, a Inter de Milão é a grande favorita entre os concorrentes do grupo na primeira fase do torneio. Único time europeu na chave, a Internazionale tem um faturamento muito superior aos rivais, que representam as Américas do Sul, Central e a Ásia.

Ao longo da temporada 2024-25, a Inter de Milão viveu altos e baixos. Chegou a liderar o Campeonato Italiano na reta final do torneio, mas acabou com o vice-campeonato da competição. Foi finalista da Liga dos Campeões pela segunda vez em três anos e sofreu a maior goleada da história das decisões do campeonato da Uefa. Além disso, perdeu o treinador Simone Inzaghi para o Al-Hilal e chega ao Mundial de Clubes em baixa.

Jogos da Inter de Milão no Grupo A

Terça-feira, 17 de junho de 2025

🌏 Monterrey x Inter de Milão - Primeira fase (Jogo 1) - 22h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles

Sábado, 21 de junho de 2025

🌏 Inter de Milão x Urawa Reds - Primeira fase (Jogo 2) - 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle

Quarta-feira, 25 de junho de 2025

🌏 Inter de Milão x River Plate - Primeira fase (Jogo 3) - 22h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle

Sem Taremi, elenco do Inter já está nos Estados Unidos. (Foto: Fadel Senna/AFP)

Com Taremi, Inter divulga lista de inscritos no Mundial

Goleiros: Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro e Josep Martínez.

Defensores: Benjamin Pavard, Stefan de Vrij, Francesco Acerbi, Yann Bisseck, Federico Dimarco, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni e Carlos Augusto

Meio-campistas: Piotr Zieliński, Davide Frattesi, Hakan Çalhanoğlu, Kristjan Asllani, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella e Nicola Zalewski.

Atacantes: Marko Arnautović, Marcus Thuram, Lautaro Martínez e Mehdi Taremi.