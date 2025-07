Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! atualiza a quinta-feira (3) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Jair assina com o Nottingham Forest ✍️🔴

O zagueiro Jair não é mais jogador do Botafogo, assinando com o Nottingham Forest seis meses após sua chegada ao clube carioca. O defensor de 20 anos se juntará ao time inglês nos próximos dias.

A venda foi finalizada graças ao bom relacionamento entre John Textor e Evangelos Marinakis, donos de Botafogo e Forest. Jair, que foi um dos destaques no Mundial de Clubes pelo Botafogo, foi adquirido pelo Alvinegro em janeiro de 2025 por 12 milhões de euros + 2 milhões de euros em bônus junto ao Santos. Agora, ele defenderá o Nottingham Forest no futebol inglês.

Mercado da Bola: o zagueiro Jair assinou seu contrato com o Nottingham Forest (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Artilheiro da Atalanta na mira do Milan 🔴⚫

O Milan tem forte interesse em contratar Mateo Retegui, artilheiro da Atalanta, para reforçar seu ataque. O clube italiano busca um centroavante após saídas importantes e o desempenho abaixo do esperado de Santiago Gimenez.

No entanto, o Milan enfrentará uma concorrência de peso: o Al-Qadsiah, da Saudi Pro League, está preparando uma oferta de 50 milhões de euros (cerca de R$321 milhões) por Retegui. A Atalanta avalia o jogador em mais de 50 milhões de euros, e Retegui se tornou um alvo cobiçado após ser o artilheiro da última Serie A, com 29 gols e 8 assistências.

Mercado da Bola: Atacante da Atalanta, Retegui, está na mira do Milan e do Al-Qadsiah, da Arábia Saudita (Foto: Franck FIFE / AFP)

Artilheiro da Venezuela em La Liga ⚽✍️

O Real Oviedo anunciou a contratação de Salomón Rondón, o experiente atacante venezuelano, que retorna à Espanha mais de uma década após passagens por Las Palmas e Málaga. Rondón chega ao clube asturiano por empréstimo do Pachuca, do México, para ser um pilar fundamental na luta pela permanência na elite do futebol espanhol.

Mercado da Bola: Salomón Rondón é o novo reforço do Real Oviedo para disputa de La Liga (Foto: Reprodução)

Barcelona de olho em Dumfries 🔵🔴

O Barcelona está monitorando o lateral-ala Denzel Dumfries, da Inter de Milão, para uma possível contratação neste verão, conforme Fabrizio Romano. O jogador holandês tem uma cláusula de rescisão de €25 milhões válida até meados de julho, o que pode atrair outros interessados.

Dumfries, de 29 anos, é considerado um dos melhores laterais da Europa, com 11 gols e seis assistências na última temporada, sendo fundamental para o vice-campeonato da Inter na Champions League. Ele chegou a ser um pesadelo para o próprio Barcelona na semifinal, marcando dois gols e dando três assistências em dois jogos.

Mercado da Bola: Denzel Dumfries está na mira do Barcelona (Foto: Reprodução/Inter)

Liverpool e Arsenal de olho em zagueiro 🔎

O zagueiro Marc Guehi, do Crystal Palace, está sendo especulado no mercado de transferências. O Liverpool mantém um interesse de longa data no capitão dos Eagles, mas, segundo a "Sky Sports News", a possibilidade de contratá-lo neste verão é atualmente distante.

O Arsenal e outros clubes também estão interessados em Guehi. No entanto, se ele se transferir, o jogador de 25 anos gostaria de ter a garantia de ser titular regular. Além disso, chegar a um acordo financeiro com o Crystal Palace não será fácil.

Mercado da Bola: Marc Guehi está na mira de Liverpool e Arsenal (Foto: Glyn Kirk/AFP)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

