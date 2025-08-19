Vini Jr joga hoje? Veja a provável escalação do Real Madrid para estreia em LaLiga
O Real Madrid entra em campo nesta terça-feira para sua estreia em LaLiga, que marcará o primeiro jogo oficial do técnico Xavi Alonso, e não terá à disposição cinco nomes para encarar o Osasuna: Mendy, Rüdiger – suspenso pelo cartão vermelho na final da Copa –, Camavinga, Bellingham e Endrick.
No entanto, o ataque terá a presença de Kylian Mbappé e Vini Jr. A tendência é que a dupla comece como titular ao lado de Brahim, já que o 4-3-3 é a formação preferida de Xabi. Esta será a segunda partida consecutiva como titular.
Com Rodrygo em processo de recuperação e Mastantuono recém-chegado, Brahim pode acumular mais minutos em campo e experiência para se consolidar como titular neste início de temporada.
A grande novidade será o provável retorno de Valverde, um dos quatro capitães da equipe. Ao lado, o técnico deve optar por Arda Güler, cujo futuro no Real Madrid depende da readaptação. O jogador pode atuar como ponta direita se for preciso. Tchouameni fecha o meio-campo, formando o novo trio de estrelas no meio-campo.
Neste cenário, o "Marca" adianta a seguinte escalação oficial do Real Madrid para estreia em LaLiga contra o Osasuna, nesta terça-feira, às 16h (de Brasília).
Provável escalação do Real Madrid: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Güler, Brahim, Vinicius e Mbappé.
Saiba quais brasileiros vão disputar La Liga 2025/26
Nesta temporada, o Campeonato Espanhol terá, por enquanto, apenas nove "brazucas" envolvidos. Além disso, só seis dos 20 times da primeira divisão possuem, ao menos, um brasileiro no elenco.
- Real Madrid: Éder Militão (Zagueiro, 27 anos), Vinicius Junior (Atacante, 25 anos), Rodrygo (Atacante, 24 anos) e Endrick (Atacante, 19 anos)
- Barcelona: Raphinha (Meia, 28 anos)
- Real Betis: Natan (Zagueiro, 24 anos)
- Girona: Vitor Reis (Zagueiro, 19 anos)
- Villarreal: Luiz Júnior (Goleiro, 24 anos)
- Sevilla: Marcão (Zagueiro, 29 anos)
