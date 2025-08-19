menu hamburguer
Futebol Internacional

Vini Jr joga hoje? Veja a provável escalação do Real Madrid para estreia em LaLiga

O técnico Xabi Alonso fará seu primeiro jogo em competição oficial

Vini Jr em ação pelo Real Madrid na estreia do Mundial de Clubes
imagem cameraVini Jr em ação pelo Real Madrid na estreia do Mundial de Clubes (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
Nathalia Gomes
Dia 19/08/2025
O Real Madrid entra em campo nesta terça-feira para sua estreia em LaLiga, que marcará o primeiro jogo oficial do técnico Xavi Alonso, e não terá à disposição cinco nomes para encarar o Osasuna: Mendy, Rüdiger – suspenso pelo cartão vermelho na final da Copa –, Camavinga, Bellingham e Endrick.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No entanto, o ataque terá a presença de Kylian Mbappé e Vini Jr. A tendência é que a dupla comece como titular ao lado de Brahim, já que o 4-3-3 é a formação preferida de Xabi. Esta será a segunda partida consecutiva como titular.

Com Rodrygo em processo de recuperação e Mastantuono recém-chegado, Brahim pode acumular mais minutos em campo e experiência para se consolidar como titular neste início de temporada.

A grande novidade será o provável retorno de Valverde, um dos quatro capitães da equipe. Ao lado, o técnico deve optar por Arda Güler, cujo futuro no Real Madrid depende da readaptação. O jogador pode atuar como ponta direita se for preciso. Tchouameni fecha o meio-campo, formando o novo trio de estrelas no meio-campo.

Neste cenário, o "Marca" adianta a seguinte escalação oficial do Real Madrid para estreia em LaLiga contra o Osasuna, nesta terça-feira, às 16h (de Brasília).

Provável escalação do Real Madrid: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Güler, Brahim, Vinicius e Mbappé.

Relacionados do Real Madrid para estreia

Como Vini Jr, Militão e Rodrygo, os relacionados para estreia de LaLiga (Foto: Real Madrid)

Saiba quais brasileiros vão disputar La Liga 2025/26

Nesta temporada, o Campeonato Espanhol terá, por enquanto, apenas nove "brazucas" envolvidos. Além disso, só seis dos 20 times da primeira divisão possuem, ao menos, um brasileiro no elenco.

  1. Real Madrid: Éder Militão (Zagueiro, 27 anos), Vinicius Junior (Atacante, 25 anos), Rodrygo (Atacante, 24 anos) e Endrick (Atacante, 19 anos)
  2. Barcelona: Raphinha (Meia, 28 anos)
  3. Real Betis: Natan (Zagueiro, 24 anos)
  4. Girona: Vitor Reis (Zagueiro, 19 anos)
  5. Villarreal: Luiz Júnior (Goleiro, 24 anos)
  6. Sevilla: Marcão (Zagueiro, 29 anos)

