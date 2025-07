Multicampeão em 2024/25, Igor Gomes vivencia uma realidade à parte nos Emirados Árabes Unidos, onde conquistou prestígio no cenário local com a camisa do Shabab Al-Ahli. Antes da experiência no futebol asiático, o jogador ficou conhecido no Brasil por conta de sua trajetória de duas temporadas no Internacional. Em exclusiva ao Lance!, ele relembrou a passagem pelo Clube do Povo. Confira a entrevista abaixo:

Início de carreira ⚽

Igor Gomes começou no futebol pelo Volta Redonda, equipe localizada no sul do estado do Rio de Janeiro. Destacou-se na Copinha em 2019, aos 18 anos, quando ajudou o time a chegar às quartas de final da competição. No Sub-20, foi transferido para o Coimbra, onde disputou o Campeonato Mineiro de base e chamou atenção do Barcelona.

Por 350 mil euros, foi comprado pelo clube catalão em julho de 2019 para integrar a base do Barça. Estreou com gol pelo sub-19 do time espanhol na Uefa Youth League, em jogo contra o Borussia Dortmund.

Recomeço colorado 🔴

O que parecia ser o maior salto da carreira, tornou-se um degrau maior do que sua passada. Saída precoce do Brasil, histórico de lesões e poucas oportunidades no Barcelona B fizeram com que o jovem de 21 anos repensasse o seu plano de carreira. Dessa maneira, o jogador viu com bons olhos a chance de dar um passo para trás e voltar às origens. O trajeto de volta seria da Catalunha ao Rio Grande do Sul, para vestir a camisa de um dos maiores clubes do país: o Internacional.

Em seis de agosto de 2022, o retorno foi confirmado. Igor chegava a equipe treinada por Mano Menezes com expectativa de (re)construir sua imagem no futebol brasileiro. Para isso, a boa convivência com o experiente técnico precisaria ser positiva.

— A relação com o Mano era boa. A minha vinda para o Inter foi boa para mim, porque como eu saí muito novo do Brasil, eu tinha isso na minha cabeça de tentar voltar para cá para o povo realmente conhecer quem era o Igor Gomes. Conhecer um pouco mais do meu futebol — disse o defensor.

O processo não foi fácil. Como chegou ao Colorado em meio de temporada, foram apenas três oportunidades na segunda metade de 2022 — estreou no empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. A crescente aconteceu no ciclo seguinte, estabelecido no início do ano, principalmente após a mudança na função máster do elenco. Mano Menezes fora e entra Eduardo Coudet, treinador que deu mais oportunidades ao futebol do ex-Barcelona.

Não é à toa que Igor teve maior número de jogos na reta final de 2023, com chance nos principais torneios do ano: Brasileirão, o qual o Inter terminou na nona colocação, e na Libertadores, em campanha histórica até as semifinais. Mesmo com a mudança a seu favor nos gramados, o zagueiro demonstra reconhecimento pela experiência com ambos os comandantes, apesar dos perfis diferentes de gestão.

— O Mano era uma pessoa mais tranquila na beira do campo, mas claro que às vezes chamava a atenção e tudo mais. O Coudet já é uma pessoa mais agitada. Uma pessoa que me ajudou bastante, com ele tive mais oportunidades de atuar. São características de cada um e não dá para querer comparar, cada um pensa de uma forma e a gente está ali para poder se adaptar na melhor forma possível em prol do outro — explicou o ex-camisa 21 colorado.

— Falei que ia voltar e crescer ainda mais aqui no futebol brasileiro. O Inter abriu as portas para mim, um clube que tenho carinho enorme e vivi momentos bons ali dentro. Então, eu só tenho a agradecer ao Mano Menezes e a todos os treinadores que passaram por ali, porque foi uma ótima experiência poder representar as cores do Inter — finalizou, em tom de gratidão a passagem vivida na elite do futebol brasileiro.

Igor Gomes, ex-zagueiro do Internacional (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Escolhas distantes 💭

Em constante evolução, Igor estendeu seu vínculo em Porto Alegre até o fim de 2026, visando manter o bom futebol aos olhos do torcedor brasileiro. Contudo, uma proposta internacional mudaria o rumo da carreira novamente. O Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, investiria em mais um jovem nome do Brasil para compor o melhor elenco do país. Ao todo, Igor Gomes disputou 63 jogos pelo Inter, sendo 34 como titular, com três tentos e uma assistência.

Em sua primeira temporada pelo Shabab, o zagueiro fez parte do plantel que dominou o país quatro vezes, com destaque para os títulos da liga nacional dos Emirados Árabes e da Copa do Presidente. Com 24 anos e passagens por três continentes, ele ainda descobre suas convicções na carreira que todo menino brasileiro sonha em ter. No estágio atual, Igor acredita no projeto do clube — mirando voos ainda mais altos com a camisa da equipe.

🔢 Números do camisa 25 pelo Shabab Al-Ahli na última temporada

35 jogos (23 titular) 1 gol 1 assistência 1.1 cruzamentos por jogo 32% de eficiência nos cruzamentos 1.4 desarmes por jogo 0.8 interceptações por jogo 2.8 cortes por jogo 0.3 dribles sofridos por jogo 57% de eficiência nos duelos 0.8 faltas por jogo 0.1 cartões amarelos por jogo Nota Sofascore 6.87

