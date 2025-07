Após frustração por Nico Williams, Barcelona parte para o plano B

Após a renovação de Nico Williams com o Athletic Bilbao, o Barcelona ficou sem o seu sonho de consumo para compor o ataque. De acordo com informações de Fabrizio Romano, o clube parte agora para o plano B da posição: Luis Díaz, do Liverpool.

Nas últimas semanas, o Liverpool já havia recusado a investida do próprio Barcelona e do Bayern de Munique, que também estava interessado pelo jogador. Os Culés, contudo, mantêm a esperança de uma segunda negociação com o clube inglês pelo colombiano e estão preparando uma nova investida nos próximos dias.

Fabrizio Romano ainda traz a informação que o Barcelona pensa em Rashford como alterantiva a Luis Díaz. O atacante do manchester United está de saída do clube e estava emprestado ao Aston Villa na segunda metade da temporada. O Villa tinha a opção de compra de 40 milhões de libras por Rashford, mas não quis exercer a possibilidade. Os Red Devils exigem o mesmo preço para liberar o inglês a outro clube.

Confira os números de Luis Díaz na temporada

Alvo do Barcelona, Luis Díaz em Leicester x Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)

Luis Díaz se tornou peça importante no esquema de Arne Slot campeão da Premier League com o Liverpool. O colombiano de 28 anos fez 50 partidas na temporada e foi titular da equipe por boa parte do tempo. Veja os números de Días sob o comando de Arne Slot:

⚽50 partidas

⏰3336 minutos em campo

🥅17 gols

🅰️5 assistências

🏆Campeão da Premier League

