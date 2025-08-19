Camisa 9 do Real Madrid, Endrick supera Yamal em estatística de LaLiga
Brasileiro ainda se recupera de lesão muscular
Endrick inicia a temporada 2025/2026 com um novo status no Real Madrid. Após um ano de adaptação, o atacante foi anunciado como o novo camisa 9 dos Merengues — número usado por Kylian Mbappé na última temporada. Agora, o astro francês veste a 10, enquanto o brasileiro recebe um voto de confiança e vive uma expectativa sob o comando do técnico Xabi Alonso.
Entre gigantes
Mesmo com 37 partidas e 845 minutos disputados no último ciclo, Endrick marcou apenas sete gols. Porém, o atacante aparece em um levantamento da Opta como o sexto atleta de LaLiga e, segundo do Real Madrid, que precisou de menos tempo para balançar as redes em qualquer competição na última temporada, com média de um gol a cada 121 minutos. Na lista, o atacante aparece ao lado de nomes como Mbappé e Lewandowski.
Ranking de minutos para jogadores de La Liga marcarem em todas as competições em 2024/2025
- 1 - Alexander Sørloth: 89,3 minutos
- 2 - Robert Lewandowski: 93,5 minutos
- 3 - Ayoze Pérez: 93,7 minutos
- 4 - Ferran Torres: 101,1 minutos
- 5 - Kylian Mbappé: 107,1 minutos
- 6 - Endrick: 121 minutos
Carreira de Endrick
Pelo clube, o atacante conquistou o Mundial de Clubes (2024) e a Supercopa da UEFA (2024), enquanto no Brasil, pelo Palmeiras, foi campeão do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), da Supercopa do Brasil (2023) e do Campeonato Paulista (2023 e 2024).
Até aqui, Endrick já acumula marcas expressivas com a camisa do Real Madrid, principalmente em relação à juventude. O brasileiro é o estrangeiro mais jovem a marcar em LaLiga, sul-americano mais jovem a marcar na Champions e o mais jovem titular do Real Madrid na competição europeia.
Pela seleção brasileira, Endrick soma três gols, contra Inglaterra, Espanha e México, e figura como o quarto mais jovem a marcar com a camisa amarelinha, atrás apenas de Pelé, Edu e Ronaldo.
O que vem por aí?
Endrick se recupera de uma lesão muscular sofrida em maio, com expectativa de voltar aos gramados somente em setembro. Com isso, deve ficar de fora da estreia do Real Madrid em LaLiga, na quarta-feira (19), no Santiago Bernabéu, na capital espanhola, às 16h (de Brasília).
