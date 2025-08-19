menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (19/08/2025)

Veja os jogos televisionados desta terça (19)

Vini Jr em ação pelo Real Madrid na estreia do Mundial de Clubes
imagem cameraVini Jr em ação pelo Real Madrid na estreia do Mundial de Clubes (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
19/08/2025
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (19), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, da primeira rodada de La Liga, da Supercopa Saudita e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 19 de agosto de 2025)

Libertadores (oitavas)

Vélez Sarsfield x Fortaleza – 19h – ESPN e Disney+
Racing x Peñarol – 21h30 – Paramount+
São Paulo x Atlético Nacional – 21h30 – Paramount+

Copa Sul-Americana (oitavas)

Huracán x Once Caldas – 19h – ESPN 4 e Disney+
Fluminense x América de Cali – 21h30 – SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
Mushuc Runa x Independiente del Valle – 21h30 – ESPN e Disney+

Ganso, Cano e Bernal comemoram gol em Fluminense x Fortaleza
Jogos de hoje: o Fluminense enfrenta o América de Cali no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

La Liga

Real Madrid x Osasuna – 16h – Disney+

Brasileirão Série B

Operário-PR x Avaí – 19h30 – Disney+

Supercopa Saudita (semifinal)

Al Nassr x Al Ittihad – 9h – Canal GOAT, BandSports, Newco Play, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Champions League (playoffs)

Rangers x Club Brugge – 16h – TNT e HBO Max
Estrela Vermelha x Pafos – 16h – SBT, +SBT, Space e HBO Max
Ferencváros x Qarabag – 16h – HBO Max

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

Walsall x Grimsby – 16h – Disney+

Campeonato Paulista Feminino

Ferroviária (F) x São Paulo (F) – 18h – Sportv

Copa Centro-Americana da Concacaf

CD Plaza Amador x Managua – 21h – Disney+
CD Águila x CD Olimpia – 23h – Disney+

Copa do Caribe da Concacaf

Cibao x Cavalier – 21h – Disney+

Copa dos Campeões feminina da Concacaf

Alianza (F) x Washington Spirit (F) – 21h – Disney+
Pachuca (F) x Chorillo (F) – 23h – Disney+

