Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (19/08/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça (19)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (19), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, da primeira rodada de La Liga, da Supercopa Saudita e entre outros mais.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 19 de agosto de 2025)
Libertadores (oitavas)
Vélez Sarsfield x Fortaleza – 19h – ESPN e Disney+
Racing x Peñarol – 21h30 – Paramount+
São Paulo x Atlético Nacional – 21h30 – Paramount+
Copa Sul-Americana (oitavas)
Huracán x Once Caldas – 19h – ESPN 4 e Disney+
Fluminense x América de Cali – 21h30 – SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
Mushuc Runa x Independiente del Valle – 21h30 – ESPN e Disney+
La Liga
Real Madrid x Osasuna – 16h – Disney+
Brasileirão Série B
Operário-PR x Avaí – 19h30 – Disney+
Supercopa Saudita (semifinal)
Al Nassr x Al Ittihad – 9h – Canal GOAT, BandSports, Newco Play, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Champions League (playoffs)
Rangers x Club Brugge – 16h – TNT e HBO Max
Estrela Vermelha x Pafos – 16h – SBT, +SBT, Space e HBO Max
Ferencváros x Qarabag – 16h – HBO Max
Campeonato Inglês (Quarta Divisão)
Walsall x Grimsby – 16h – Disney+
Campeonato Paulista Feminino
Ferroviária (F) x São Paulo (F) – 18h – Sportv
Copa Centro-Americana da Concacaf
CD Plaza Amador x Managua – 21h – Disney+
CD Águila x CD Olimpia – 23h – Disney+
Copa do Caribe da Concacaf
Cibao x Cavalier – 21h – Disney+
Copa dos Campeões feminina da Concacaf
Alianza (F) x Washington Spirit (F) – 21h – Disney+
Pachuca (F) x Chorillo (F) – 23h – Disney+
