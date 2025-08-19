Bayer Leverkusen ‘rouba’ joia argentina do Manchester City

O Bayer Leverkusen "roubou" o meia Echeverri do Manchester City ao acertar a contratação da joia argentina por empréstimo. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube alemão não tem opção de compra ao fim da temporada e arcará com o salário do jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesta terça-feira (19), Echeverri viaja com destino a Alemanha para realização dos exames médicos e assinatura do contrato com o Bayer Leverkusen. O jovem de 19 anos é conhecido como Diablito e tratado como uma das maiores promessas da Argentina.

continua após a publicidade

No Manchester City, Echeverri chegou em janeiro de 2025, mas fez apenas três partidas sob comando de Pep Guardiola. O meia chegou a marcar um gol na vitória da equipe inglesa sobre o Al Ain, no Mundial de Clubes, mas soma menos de 70 minutos em campo.

No Bayer Leverkusen, Echeverri deve ganhar oportunidades com Ten Hag, uma vez que a equipe perdeu Florian Wirtz e Xhaka durante a janela de transferências. O elenco carece de um armador e encontra uma oportunidade de mercado na joia de 19 anos.

continua após a publicidade

Manchester City conta com retorno de Echeverri

Apesar do empréstimo, o Manchester City conta com o retorno de Echeverri na próxima temporada com mais rodagem na Europa. O jovem é monitorado por Lionel Scaloni e sonha com uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.