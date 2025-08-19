Os jornais europeus repercutiram o corte de Vini Jr da pré-lista da Seleção Brasileira feita pelo técnico Carlo Ancelotti. O atleta do Real Madrid não disputará os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

- O motivo de sua ausência combina uma sanção e uma decisão técnica. O brasileiro recebeu seu terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, o que o impede de jogar contra o Chile, no próximo dia 4 de setembro. Diante dessa circunstância, o corpo técnico optou também por não incluí-lo no embate contra a Bolívia, no dia 9 de setembro, com a intenção de dar um descanso após uma temporada em que disputou mais de 60 jogos oficiais. Para o último encontro, existe um pacto de que nenhum atleta que jogue na Europa estará presente - disse o "Marca".

Na Espanha, o "As" também repercutiu a ausência de Vini Jr e tratou a decisão de Ancelotti como um descanso para o jogador do Real Madrid na Data Fifa com a Seleção. O camisa sete voltará a vestir a Amarelinha em outubro.

- Ancelotti não vai incluir na lista das duas partidas Vini Jr. O ponta do Real Madrid deve cumprir suspensão diante do Chile. Diante de um calendário apertado, evitará visitar os mais de quatro mil metros acima do nível do mar, onde a Bolívia está mandando sua partida.

Com isso, Vini Jr retorna à Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, que devem acontecer em outubro. A CBF possui um acordo com ambas as federações, mas está pendente da oficialização.

