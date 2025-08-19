Mourinho revela jogador que o fez melhor técnico e surpreende na resposta

Treinador do Fenerbahce, José Mourinho revelou qual jogador o fez um melhor técnico de futebol e surpreendeu na resposta. Em entrevista ao "Sporty Net", o comandante afirmou que Messi o forçou a pensar muito na carreira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Messi, pois toda vez que jogávamos contra ele, me forçava a pensar muito - disse Mourinho sem titubear na resposta.

Em sua carreira, José Mourinho nunca teve a oportunidade de treinar Messi, uma vez que o argentino atuou apenas por Barcelona, PSG e Inter Miami. No entanto, o português enfrentou o craque em diversas ocasiões, principalmente nas três temporadas em que esteve à frente do Real Madrid.

continua após a publicidade

Como está José Mourinho na temporada?

No comando do Fenerbahce, José Mourinho busca classificar a equipe para a fase de liga da Champions League. Nesta quarta-feira (20), os turcos recebem o Benfica no confronto de ida dos playoffs, enquanto o duelo decisivo de volta será realizado na próxima semana, em Lisboa.

Na última temporada, Mourinho foi vice-campeão da Turquia, além de ter sido eliminado nas oitavas de final da Europa League e nas quartas de final da Copa da Turquia. Em sua segunda temporada no clube, o português busca resultados positivos e conquistar títulos.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.