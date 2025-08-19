menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Mourinho revela jogador que o fez melhor técnico e surpreende na resposta

Treinador busca levar Fenerbahce à fase de liga da Champions

José Mourinho - Roma
imagem cameraAtualmente, José Mourinho é técnico do Fenerbahce, da Turquia (Foto: Isabella Bonotto/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
09:54
  • Matéria
  • Mais Notícias

Treinador do Fenerbahce, José Mourinho revelou qual jogador o fez um melhor técnico de futebol e surpreendeu na resposta. Em entrevista ao "Sporty Net", o comandante afirmou que Messi o forçou a pensar muito na carreira.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Messi, pois toda vez que jogávamos contra ele, me forçava a pensar muito - disse Mourinho sem titubear na resposta.

Em sua carreira, José Mourinho nunca teve a oportunidade de treinar Messi, uma vez que o argentino atuou apenas por Barcelona, PSG e Inter Miami. No entanto, o português enfrentou o craque em diversas ocasiões, principalmente nas três temporadas em que esteve à frente do Real Madrid.

continua após a publicidade

Como está José Mourinho na temporada?

No comando do Fenerbahce, José Mourinho busca classificar a equipe para a fase de liga da Champions League. Nesta quarta-feira (20), os turcos recebem o Benfica no confronto de ida dos playoffs, enquanto o duelo decisivo de volta será realizado na próxima semana, em Lisboa.

Na última temporada, Mourinho foi vice-campeão da Turquia, além de ter sido eliminado nas oitavas de final da Europa League e nas quartas de final da Copa da Turquia. Em sua segunda temporada no clube, o português busca resultados positivos e conquistar títulos.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

José Mourinho - Fenerbahce
José Mourinho em coletiva no Fenerbahce (Foto: Yasin Akgul/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias