Herói da Inter de Milão na Champions entra na mira do Manchester United

O meio-campista italiano Davide Frattesi, atualmente na Inter de Milão, se tornou alvo do Manchester United. O clube fez sondagens iniciais junto à Inter para avaliar a viabilidade de um acordo, segundo informações do portal CaughtOffside. A movimentação ocorre em meio à indefinição sobre o futuro do jogador, que está lesionado e retornou mais cedo dos Estados Unidos, onde a equipe disputava o Mundial de Clubes.

As conversas com o United ainda estão em estágio preliminar, sem oferta formal até o momento. Apesar da exigência inicial da Inter por 50 milhões de euros, o negócio pode avançar por cerca de 35 milhões, segundo informa o portal. O valor não deve ser um empecilho para os Red Devils, que também vêem concorrência de Tottenham e Atlético de Madrid por Frattesi.

Frattesi levou a Inter de Milão à final da Champions

Davide Frattesi foi o autor do gol da virada da Inter de Milão contra o Barcelona que levou o time à final da Champions League, na vitória por 4 a 3 na prorrogação pela semifinal da competição.

Frattesi fez o gol da vitória da Inter contra o Barcelona na semifinal da Champions (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Com as equipes cansadas, a Inter de Milão chegou à virada com o volante que entrou no decorrer da partida aos 9 minutos da prorrogação. Após bela jogada de Thuram pelo lado direito, o francês achou Taremi dentro da área, que fez o pivô para a chegada de Frattesi virar mais uma vez o confronto.

— Não é possível explicar o que aconteceu, porque foi algo incrível. Depois do gol, quase desmaiei no meio de campo de tanto que eu gritei. Eu não conseguia mais respirar, o coração estava saindo do peito. Foi uma emoção incrível, não achei que eu ia viver uma emoção dessas — disse o jogador à TNT Sports após a partida.

