O Manchester United deve ter uma barca bilionária para a próxima temporada. Segundo informações de Fabrizio Romano, cinco jogadores comunicaram ao clube que não desejam permanecer. Dentre eles, um brasileiro. O quinteto somado custa aos cofres ingleses mais de R$ 1,2 bilhão e não renderam, em sua maioria, frutos dentro de campo.

São eles: os atacantees Marcus Rashford, Antony, Alejandro Garnacho e Jadon Sancho, e o lateral Tyrell Malacia.

O jornalista ainda informa que o Manchester United adiou o retorno dos jogadores às atividades para mais tarde, em julho, a fim de ganhar tempo e continuar explorando possíveis soluções. Dos cinco, três estavam emprestados na última temporada.

Antony: a segunda contratação mais cara do Manchester United

Antony, atacante do Manchester United (Foto: Paul Ellis/AFP)

Antony custou aos cofres do Manchester United 95 milhões de euros - cerca de 605 milhões de reais na cotação atual. O brasileiro chegou do Ajax com status de segunda contratação mais cara da história do clube atrás apenas de Paul Pogba quando veio da Juventus (105 milhões de euros).

Após um início promissor com Ten Haag, Antony caiu de produção rapidamente pelo Manchester United. o atacante fez 96 jogos pelos Red Devils, com 12 gols e cinco assistências: desempenho que não justifica o preço pago.

Nesta temporada, contudo, o jogador foi emprestado ao Real Betis, da Espanha, e conseguiu recuperar seu futebol, inclusive retornando à Seleção Brasileira. Foram 26 partidas pelos espanhóis, com nove gols e cinco assistências.

Outras estrelas de saída do United

Sancho em ação pelo Manchester United (Divulgação/Manchester United)

Sancho custou aos cofres do Manchester United 85 milhões de euros - 541 milhões de reais na cotação atual. O inglês chegou do Borussia Dortmund também com status de estrela: foi a quarta maior contratação da história do clube. Emprestado pelo Chelsea nesta temporada, fez 83 jogos pelos Red Devils, com 12 gols e cinco assistências.

Rashford, que também está de saída do clube, foi formado nas categorias de base do Manchester United, e foi o que melhor desempenhou nesta lista. Foram impressionantes 426 partidas pelo time, com 138 gols e 77 asistências. O jogador, contudo, caiu de produção nas últimas temporadas e chegou a ser emprestado ao Aston Villa, onde jogou a última temporada.

Malacia e Garnacho também pediram para sair do clube, segundo o jornalista italiano. O lateral holandês custou 15 milhões de euros - cerca de 95 milhões de reais na cotação atual - e sofreu com lesões graves. Já garnacho chegou a ter bons momentos no início da carreira, mas perdeu espaço no time nesta temporada.

