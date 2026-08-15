Ansu Fati monta 11 ideal com Messi, Yamal e fala sobre o funk brasileiro Jogador também falou de suas amizades com brasileiros

A relação de Ansu Fati com o Barcelona aparece em praticamente todas as escolhas do atacante quando o assunto é montar um time com os melhores jogadores com quem já dividiu o campo. Em entrevista ao Lance!, o jogador do Monaco escalou seu 11 ideal com nomes que marcaram sua passagem pelo clube catalão, além de incluir ídolos da seleção espanhola e Lamine Yamal, seu amigo desde os tempos de La Masia.

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Ansu Fati reconheceu que a tarefa não era simples, principalmente pela quantidade de grandes jogadores com quem trabalhou ao longo da carreira. Mesmo assim, o atacante montou sua equipe e colocou Ter Stegen no gol.

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— Sabe que eu nunca gostei, porque tenho muitos amigos e não quero deixar ninguém fora. É difícil, porque joguei com muitos, mas vai me meter em um problema enorme. Mas sim, eu colocaria: Ter Stegen; lateral direito o Dani Alves; zagueiro direito o Piqué; zagueiro esquerdo o Sergio Ramos, na seleção; lateral esquerdo o Jordi Alba. Tem o Balde, que é meu melhor amigo, mas Jordi Alba foi top — afirmou Ansu Fati.

No meio-campo, o espanhol escolheu três jogadores que também fizeram parte de diferentes momentos da história recente do Barcelona. Busquets, Frenkie de Jong e Gavi. O jogador, no entanto, também citou Pedri, que acabou ficando de fora da escalação. No ataque, a lista ganha ainda mais peso. Ansu Fati escolheu Messi, Lamine Yamal e Luis Suárez, reunindo jogadores de diferentes gerações do Barcelona.

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— No meio-campo, Busquets, Frenkie e Gavi. Tem o Pedri também... E no ataque, Messi, Lamine e Luis Suárez — disse.

A quantidade de nomes deixados de fora mostra o tamanho da lista de companheiros que passaram pela trajetória de Ansu Fati. Entre eles, estão brasileiros que tiveram participação importante em sua passagem pelo Barcelona.

— Deixei muitos de fora também, porque Coutinho, o Raphinha, Dembélé, tem muitos que eu deixei fora, mas todos são grandes jogadores — completou.

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Ansu Fati em ação pelo Barcelona (Foto: X/Barcelona)

Ansu Fati destaca amizade com brasileiros

Além do 11 ideal, Ansu Fati também falou sobre a relação construída com jogadores brasileiros ao longo da carreira. Entre os nomes citados, João Pedro aparece como um dos amigos mais próximos do atacante. Os dois atuaram juntos no Brighton, e, segundo Ansu Fati, o brasileiro teve papel importante para aproximá-lo do Brasil antes mesmo da viagem que o espanhol fez ao país durante as férias.

— Uau, tem muitos. Acho que com o João, jogamos juntos no Brighton também. Ele sempre me falava: "tem que vir para o Brasil, tem que vir". E finalmente eu fui e ele me tratou super bem. Estive com ele, me ajudou com tudo, me levava para cá e para lá. Foi muito bom. Como eu disse, já estou ansioso para poder voltar outra vez — contou.

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A relação com o Brasil também passa por outros companheiros que Ansu Fati encontrou durante a carreira, como Raphinha e Philippe Coutinho. O atacante ainda revelou que o funk brasileiro ganhou espaço entre os jogadores na Europa e que a música costuma aparecer nos vestiários.

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— Sim, acho que o funk brasileiro todo mundo gosta. E agora na Europa está ficando muito famoso. No vestiário, a música quase sempre é funk, sempre é música brasileira. Porque também é fácil dançar, é só mexer os ombros e já está. Gostamos muito, porque é um ritmo que expressa muita alegria — afirmou.

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