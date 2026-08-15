Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ansu Fati monta 11 ideal com Messi, Yamal e fala sobre o funk brasileiro

Jogador também falou de suas amizades com brasileiros

PorTiago Teixeira MendesPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 15:00
Supervisionados porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google

A relação de Ansu Fati com o Barcelona aparece em praticamente todas as escolhas do atacante quando o assunto é montar um time com os melhores jogadores com quem já dividiu o campo. Em entrevista ao Lance!, o jogador do Monaco escalou seu 11 ideal com nomes que marcaram sua passagem pelo clube catalão, além de incluir ídolos da seleção espanhola e Lamine Yamal, seu amigo desde os tempos de La Masia.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Ansu Fati reconheceu que a tarefa não era simples, principalmente pela quantidade de grandes jogadores com quem trabalhou ao longo da carreira. Mesmo assim, o atacante montou sua equipe e colocou Ter Stegen no gol.

continua após a publicidade

— Sabe que eu nunca gostei, porque tenho muitos amigos e não quero deixar ninguém fora. É difícil, porque joguei com muitos, mas vai me meter em um problema enorme. Mas sim, eu colocaria: Ter Stegen; lateral direito o Dani Alves; zagueiro direito o Piqué; zagueiro esquerdo o Sergio Ramos, na seleção; lateral esquerdo o Jordi Alba. Tem o Balde, que é meu melhor amigo, mas Jordi Alba foi top — afirmou Ansu Fati.

No meio-campo, o espanhol escolheu três jogadores que também fizeram parte de diferentes momentos da história recente do Barcelona. Busquets, Frenkie de Jong e Gavi. O jogador, no entanto, também citou Pedri, que acabou ficando de fora da escalação. No ataque, a lista ganha ainda mais peso. Ansu Fati escolheu Messi, Lamine Yamal e Luis Suárez, reunindo jogadores de diferentes gerações do Barcelona.

continua após a publicidade

— No meio-campo, Busquets, Frenkie e Gavi. Tem o Pedri também... E no ataque, Messi, Lamine e Luis Suárez — disse.

A quantidade de nomes deixados de fora mostra o tamanho da lista de companheiros que passaram pela trajetória de Ansu Fati. Entre eles, estão brasileiros que tiveram participação importante em sua passagem pelo Barcelona.

— Deixei muitos de fora também, porque Coutinho, o Raphinha, Dembélé, tem muitos que eu deixei fora, mas todos são grandes jogadores — completou.

continua após a publicidade
Bétis x Barcelona - Ansu Fati
Ansu Fati em ação pelo Barcelona (Foto: X/Barcelona)

Ansu Fati destaca amizade com brasileiros

Além do 11 ideal, Ansu Fati também falou sobre a relação construída com jogadores brasileiros ao longo da carreira. Entre os nomes citados, João Pedro aparece como um dos amigos mais próximos do atacante. Os dois atuaram juntos no Brighton, e, segundo Ansu Fati, o brasileiro teve papel importante para aproximá-lo do Brasil antes mesmo da viagem que o espanhol fez ao país durante as férias.

— Uau, tem muitos. Acho que com o João, jogamos juntos no Brighton também. Ele sempre me falava: "tem que vir para o Brasil, tem que vir". E finalmente eu fui e ele me tratou super bem. Estive com ele, me ajudou com tudo, me levava para cá e para lá. Foi muito bom. Como eu disse, já estou ansioso para poder voltar outra vez — contou.

continua após a publicidade

Veja mais:
+Ansu Fati destaca estilo de Filipe Luís no Monaco: 'Vai ser bom para mim'
+Ansu Fati relembra convivência com Messi e exalta geração da La Masia: 'Um orgulho'
+Ansu Fati revela ligação com o Brasil e bastidores da CazéTV: 'Me trataram bem'

A relação com o Brasil também passa por outros companheiros que Ansu Fati encontrou durante a carreira, como Raphinha e Philippe Coutinho. O atacante ainda revelou que o funk brasileiro ganhou espaço entre os jogadores na Europa e que a música costuma aparecer nos vestiários.

continua após a publicidade

— Sim, acho que o funk brasileiro todo mundo gosta. E agora na Europa está ficando muito famoso. No vestiário, a música quase sempre é funk, sempre é música brasileira. Porque também é fácil dançar, é só mexer os ombros e já está. Gostamos muito, porque é um ritmo que expressa muita alegria — afirmou.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Erling Haaland exibe um dos certificados do Guinness World Records

Futebol Internacional

Haaland quebra quatro recordes e entra para o 'Guinness'

Há 2 minutos
Mika Godts em pé no campo com a mão na boca

Futebol Internacional

PSG acerta contratação de Mika Godts, do Ajax, diz jornalista

Há 3 minutos
Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final

Futebol Internacional

Barcelona aumenta oferta por Rodri e se aproxima de acordo com Manchester City

Há 44 minutos
Enzo Maresca em amistoso de pré-temporada do Manchester City

Futebol Internacional

Premier League vive 'modo Brasileirão' e tem nove trocas de técnicos

Há 1 hora
supercopa da inglaterra troféu

Futebol Internacional

Por que a Supercopa da Inglaterra não será em Wembley?

Há 1 hora
Modric e outros jogadores do Milan comemorando o título do amistoso contra o Manchester United

Futebol Internacional

Ruben Amorim se vinga, e Milan vence Manchester United por 4 a 2

Há 1 hora
Mais LANCE!
João Pedro comemora gol durante pré-temporada do Chelsea

Pré-temporada de João Pedro pelo Chelsea repercute: 'Está mordido'

Lateral-direito Isaque, da base do Fluminense

Jornal espanhol se rende a joias do Fluminense: 'Gerações de ouro'

Luis Díaz comemorando gol em amistoso pelo Bayern de Munique

Bayern bate Leipzig e encerra pré-temporada com vitória em casa

Elenco do Liverpool em foto oficial (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Maior bilionário brasileiro adquire o Liverpool; entenda

Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina

Endrick fica fora de amistoso do Real Madrid antes da estreia oficial

Cristiano Ronaldo em treinamento do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo fica de fora da estreia do Al-Nassr no Saudita

Romero comemora gol do Tottenham sobre o PSG na Supercopa da Europa

Romero se despede do Tottenham: 'Não fui perfeito'

Ferran Torres em primeiro treino no PSG

PSG contrata autor do gol que deu a Copa do Mundo à Espanha

Confusão entre os jogadores de Manchester City e Arsenal na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Arsenal x Manchester City: tradição e domínio recente medem forças

Gvardiol e Martinelli se agarram e olham a bola no ar em duelo entre Manchester City e Arsenal

Arsenal x Manchester City: prováveis escalações da final

Marcelo, ex-Real Madrid, gritando em campo durante partida

Marcelo revela ataque de pânico em campo na final da Champions

Troféu da Supercopa da Inglaterra

Quem é o maior vencedor da Supercopa da Inglaterra?

Savarino em ação no duelo entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão 2026 (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (15/08/2026)