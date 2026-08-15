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Marcelo revela ataque de pânico em campo na final da Champions

Jogador se referiu a decisão de 2018, contra o Liverpool

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 08:40
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Marcelo, ex-Real Madrid, gritando em campo durante partida
Marcelo deixou o Real Madrid em 2022 (Foto: AFP)

Em entrevista a Duda Garbi, o ex-lateral do Real Madrid Marcelo relatou ter sofrido um ataque de pânico durante uma final de Champions League. O brasileiro revelou que, na decisão contra o Liverpool em 2018, atingiu o ápice do nervosismo e chegou a chorar em campo no decorrer da partida.

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Questionado se a emoção registrada em vídeo seria pela possível saída de Cristiano Ronaldo do clube na época, o ex-atleta explicou que a data coincidia com o aniversário de seu avô. Após revelar ter cogitado pedir para ser substituído, brincou que, se morresse em campo, morreria feliz por estar em uma partida de tamanha dimensão.

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— Não foi isso (sobre Cristiano Ronaldo). O que aconteceu nesse jogo foi que foi no dia do aniversário do meu avô. Foi contra o Liverpool. Eu estava passando por um processo. Tive um ataque de pânico, tive ansiedade, um monte de coisa durante um bom tempo. E nesse jogo me deu esse ataque de ansiedade. Faltava meia hora ainda para acabar o jogo, e aí eu pensei no meu avô, pensei no ataque que eu estava sentindo ali e falei: "Cara, eu peço para sair ou não?" Isso na final da Champions — iniciou o relato.

— Aí eu falei: "Saio ou não saio?" Eu falei: "Ah, se eu morrer, eu morro aqui mesmo. Vou morrer felizão, entendeu?" E foi o que aconteceu. Aí eu comecei a chorar, tipo de não saber o que estava acontecendo. E aí, quando acabou, aí eu comecei a chorar mais ainda, mas já mais relaxado — completou.

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Marcelo e elenco do Real Madrid levantando a taça da Champions League
Real Madrid também venceu o Liverpool na final da Champions de 2022 e Marcelo ergueu a taça (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Marcelo destacou a importância da saúde mental

No decorrer da entrevista, Marcelo ressaltou a importância de tratar a saúde mental, principalmente para pessoas e atletas que lidam com pressão extrema por resultados. O jogador afirmou que a final da Champions contra o Liverpool em 2018 foi o ápice da sua ansiedade.

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— Normalmente a gente passa por isso e não percebe. Por isso que é muito importante terapia, psicologia. Isso para a gente que lida com muita pressão, com muito nervosismo o tempo todo. De não saber o que vai acontecer, porque a gente joga toda hora. Óbvio que, quando é ponto corrido, tu sabe se pode empatar. Mas normalmente no resultado é: ou você ganha, ou você perde, porque na final não tem essa. Ou ganha um, ou ganha o outro. Então é muita pressão o tempo todo. Tem que ganhar, ganhar, ganhar. E isso acontece com muita gente, só que as pessoas não percebem. Eu percebi em algum momento e tive alguns cuidados, só que nesse dia bateu o pico e eu desabei — disse Marcelo.

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