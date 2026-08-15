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Pré-temporada de João Pedro pelo Chelsea repercute: 'Está mordido'

Brasileiro é destaque de equipe inglesa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 13:51
Atualizado há 33 minutos
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João Pedro comemora gol durante pré-temporada do Chelsea
João Pedro comemora gol durante pré-temporada do Chelsea (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

O atacante João Pedro voltou a ser destaque da pré-temporada do Chelsea. Neste sábado (15), o brasileiro marcou dois gols na vitória da equipe inglesa diante do Real Sociedad por 3 a 1, no Stanford Bridge.

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Até o momento, o camisa 20 do Chelsea participou de cinco jogos de pré-temporada, onde marcou sete gols e deu uma assistência. O desempenho recente fez torcedores repercutirem a ausência do atacante na lista final do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Veja a repercussão abaixo:

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João Pedro foi esquecido por Ancelotti

O atacante brasileiro foi um dos destaques da temporada do Chelsea. Em campo, ele atuou em 50 jogos, tendo marcado 20 gols e nove assistências. Mesmo com os bons números, João Pedro ficou de fora da lista final do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

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Presente frequente nas listas que antecederam a final para o Mundial, o jogador foi cortado na reta final do torneio. A ausência do atacante chegou a ser classificada como uma surpresa. Apesar disso, outros jogadores como Igor Thiago e Neymar Jr. ganharam destaque na reta final da preparação do torneio.

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João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea
João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea (Foto: David Gray/AFP)
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