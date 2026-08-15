Pré-temporada de João Pedro pelo Chelsea repercute: 'Está mordido' Brasileiro é destaque de equipe inglesa

O atacante João Pedro voltou a ser destaque da pré-temporada do Chelsea. Neste sábado (15), o brasileiro marcou dois gols na vitória da equipe inglesa diante do Real Sociedad por 3 a 1, no Stanford Bridge.

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Até o momento, o camisa 20 do Chelsea participou de cinco jogos de pré-temporada, onde marcou sete gols e deu uma assistência. O desempenho recente fez torcedores repercutirem a ausência do atacante na lista final do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Veja a repercussão abaixo:

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A pré-temporada do João Pedro pelo Chelsea:



- 5 jogos

- 7 GOLS (!)

- 1 assistência



ele voltou mordido por ter ficado fora da Copa do Mundo.



🇧🇷 pic.twitter.com/EHJ9AwHdWD — Central do Braga (@CentralDoBrega) August 15, 2026

João Pedro chega a 7 gols e 1 assistencia em 5 jogos nessa pré-temporada.



O atacante terminou a última temporada com 25 gols e 6 assistências em todas as competições. pic.twitter.com/Xy2YSmIxBf — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 15, 2026

Podia ter ido no lugar do bagre do Igor Thiago — knzão (@knzaoxtw) August 15, 2026

Tecnicamente ele é o nosso melhor 9 com sobras — Caio Hernanes (@caiohernanes) August 15, 2026

João Pedro foi esquecido por Ancelotti

O atacante brasileiro foi um dos destaques da temporada do Chelsea. Em campo, ele atuou em 50 jogos, tendo marcado 20 gols e nove assistências. Mesmo com os bons números, João Pedro ficou de fora da lista final do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

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Presente frequente nas listas que antecederam a final para o Mundial, o jogador foi cortado na reta final do torneio. A ausência do atacante chegou a ser classificada como uma surpresa. Apesar disso, outros jogadores como Igor Thiago e Neymar Jr. ganharam destaque na reta final da preparação do torneio.

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