Maior bilionário brasileiro adquire o Liverpool; entenda Consórcio comprou 30% dos direitos do clube inglês

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook e o maior bilionário do Brasil, integrou um consórcio que adquiriu 30% do Liverpool FC, da Inglaterra. O grupo comprador reúne também Jeff Bezos, fundador da Amazon, e investidores ligados à família Mittal.

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A operação foi realizada pela 1892 Holdings, consórcio liderado pelo empresário Amit Bhatia. A fatia adquirida foi minoritária; a Fenway Sports Group (FSG), atual proprietária do Liverpool, mantém a maioria das ações e o controle operacional do clube.

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A entrada do novo grupo ainda depende de aprovação dos órgãos reguladores. Segundo a agência Reuters, o negócio supera US$ 2 bilhões (R$ 10,4 bilhões) e coloca a avaliação total do Liverpool acima de US$ 6,76 bilhões (R$ 35,2 bilhões).

A 1892 Holdings reúne a K5 Sports, fundo que tem Bezos como principal investidor, e a EE Capital, escritório de investimentos de Eduardo e Elaine Saverin, além dos fundos da família Mittal. Como parte do acordo, Bhatia assumirá o cargo de vice-presidente do Liverpool e terá assento no conselho ampliado do clube. Elaine Saverin, esposa de Eduardo, e Bryan Baum, da K5 Sports, também integrarão o conselho. Bezos não terá cadeira no órgão.

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Donos do Liverpool

A FSG adquiriu o Liverpool em 2010 por 300 milhões de libras (cerca de R$ 2,12 bilhões). Sob sua gestão, o clube conquistou a Liga dos Campeões em 2019 e os títulos da Premier League em 2020 e 2025.

Saverin ocupa atualmente a 59ª posição no ranking global de bilionários de 2026, com fortuna estimada em US$ 35,9 bilhões (cerca de R$ 187,4 bilhões), segundo a Forbes.

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