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Endrick fica fora de amistoso do Real Madrid antes da estreia oficial

Jogador ficou na Espanha fazendo um programa individual de prevenção de lesões

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 11:57
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina
Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina (Foto: X/@realmadrid)

Endrick não viajou com o Real Madrid para a Alemanha e será desfalque no amistoso contra o Schalke 04, neste domingo (16). O atacante brasileiro permaneceu em Madri para seguir um programa individual de prevenção de lesões e não participou do treinamento com o restante do elenco neste sábado (15).

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Segundo informações do "Diario AS", Endrick trabalha separadamente nas instalações do clube após apresentar um quadro de sobrecarga. A situação não é considerada grave, e a previsão é de que o brasileiro esteja em condições para o início da temporada oficial.

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A ausência do atacante acontece justamente no último compromisso de preparação do Real Madrid antes da estreia em La Liga. O time comandado por Mourinho enfrenta o Espanyol no próximo sábado (22), às 21h30, fora de casa.

Endrick segue trabalho individual em Madri

Endrick retornou às atividades no centro de treinamento do Real Madrid, mas ainda não foi integrado ao trabalho coletivo. O clube optou por adotar uma programação específica para o brasileiro neste momento da pré-temporada.

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A decisão também impede que o atacante participe do último teste antes do início oficial da temporada. Endrick havia sido mantido no elenco para 2026/27 depois de passar parte do ciclo anterior emprestado ao Lyon.

Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina
Endrick fez gol no amistoso entre Real Madrid e Fiorentina (Foto: Divulgação/Real Madrid)

O brasileiro terá agora alguns dias adicionais para continuar o trabalho físico antes da estreia contra o Espanyol. A intenção é que esteja disponível quando o Real Madrid iniciar oficialmente sua campanha.

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Tchouaméni também não estará à disposição de Mourinho contra o Schalke. O francês permanece em Madri por causa de um problema muscular na coxa. Além dele, Militão, Rodrygo, Mendy e Asensio seguem fora por lesões de maior duração.

Mbappé, Diomande e outros reforços estreiam

O amistoso contra o Schalke marcará a primeira convocação de diversos nomes importantes do elenco de Mourinho. Mbappé, Bellingham e Courtois estão entre os jogadores que farão sua estreia na pré-temporada.

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Os reforços Yan Diomande, Cucurella e Konaté também foram relacionados pela primeira vez. Para Diomande, a partida será especialmente aguardada por representar seu primeiro teste com a camisa do Real Madrid desde a chegada ao clube.

O atacante marfinense foi contratado como uma das principais apostas do novo projeto e poderá começar a construir seu entrosamento com Mbappé e Vini Jr. Cucurella e Konaté, por sua vez, também entram na disputa por espaço na defesa.

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