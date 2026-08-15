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Cristiano Ronaldo deve ficar fora da estreia do Al-Nassr no Saudita

Jogador ainda se recupera da Copa do Mundo

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 11:29
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Cristiano Ronaldo em treinamento do Al-Nassr
Cristiano Ronaldo em treinamento do Al-Nassr (Foto: Reprodução/Al-Nassr)

Cristiano Ronaldo deve ficar fora da estreia do Al-Nassr no Campeonato Saudita. Segundo a imprensa local, o português não será relacionado pelo técnico Postecoglou para o duelo contra o Al-Fateh, neste sábado (15), às 15h (de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riade.

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A ausência acontece logo na primeira rodada da competição que o Al-Nassr inicia como atual campeão. CR7 retornou aos treinamentos do clube na quinta-feira (13), após mais de um mês afastado desde o encerramento da participação de Portugal na Copa do Mundo, e participou de apenas duas atividades com o restante do elenco.

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Diante do curto período de preparação, a comissão técnica teria optado por não utilizar o camisa 7 na abertura da liga. A expectativa é de que Cristiano Ronaldo volte a campo na próxima terça-feira (18), quando o Al-Nassr enfrenta o Al-Draih pela Copa do Rei Saudita.

Cristiano Ronaldo comemora gol marcado pelo Al-Nassr sobre o Al-Okhdood
Cristiano Ronaldo comemora gol marcado pelo Al-Nassr sobre o Al-Okhdood (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Além de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr terá outras duas baixas

Cristiano Ronaldo não será o único desfalque do Al-Nassr na rodada de abertura. O zagueiro Abdulelah Al-Amri também deve ficar fora da partida, enquanto o goleiro Nawaf Al-Aqidi não estará à disposição do treinador.

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Al-Aqidi sofre com uma lesão no ombro e já havia sido apontado pela imprensa local como ausência para o confronto. Com isso, o brasileiro Bento deve começar a partida como titular no gol do Al-Nassr.

Na defesa, a tendência é de que Mohamed Simakan e Íñigo Martínez formem a dupla de zaga. Sem Ronaldo no ataque, Abdullah Al-Hamdan aparece como opção para ocupar a referência ofensiva.

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O cenário coloca o Al-Nassr diante de uma estreia com mudanças importantes em relação à equipe que terminou a temporada anterior como campeã. Além da ausência do principal nome do elenco, Postecoglou terá de lidar com as baixas na defesa e no gol.

A partida terá transmissão da Band, do Bandplay e do canal do Esporte na Band no YouTube, com cobertura a partir das 14h45.

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