Romero se despede do Tottenham: 'Não fui perfeito' Campeão do mundo com a Argentina se emociona em carta aberta

Cristian Romero se despediu do Tottenham nesta sexta-feira (14) ao concluir a transferência para o Atlético de Madrid. O clube espanhol chegou a um acordo de 40 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) pela contratação do argentino. Campeão da Copa do Mundo de 2022, o zagueiro deixa o clube inglês após cinco temporadas e uma passagem marcada pela conquista da Europa League 2024/25.

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Em carta publicada nas redes sociais, o defensor de 28 anos relembrou o período no Tottenham e afirmou que deixa o clube com orgulho pelo que construiu. Romero chegou ao time na temporada 2022/23, contratado junto à Atalanta por 52 milhões de euros.

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— Hoje, me despeço de um lugar que, por cinco temporadas, foi muito mais do que um clube. Foi minha casa, meu desafio e o lugar onde minha família e eu construímos uma parte tão importante de nossas vidas — escreveu.

Romero afirmou que chegou ao Tottenham com o objetivo de conquistar um título pelo clube. A equipe voltou a levantar um troféu durante sua passagem, cumprindo uma das metas estabelecidas pelo jogador.

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— Quando cheguei, tinha um sonho claro: deixar meu nome na história deste clube. Eu sabia que o único caminho era através de trabalho duro, sacrifício e conseguir algo que parecia tão difícil por tanto tempo: levantar um troféu novamente. E nós conseguimos.

O argentino disputou 32 partidas pelo Tottenham na última temporada, com seis gols e três assistências. Durante o período no clube, também se tornou titular da seleção argentina e conquistou a Copa do Mundo de 2022.

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'Eu não fui perfeito'

Na despedida, Romero reconheceu que sua passagem pelo Tottenham teve momentos negativos, mas afirmou que prefere levar as experiências positivas. O zagueiro também deixou uma mensagem aos torcedores do clube inglês.

— A jornada não foi perfeita, mas não quero que isso defina minha despedida. Escolho lembrar dos momentos felizes, das lições, das pessoas que estiveram ao meu lado e, acima de tudo, do amor que recebi durante esses cinco anos. Eu sei que não fui perfeito, mas uma coisa me traz paz: sempre dei tudo. Defendi esta camisa com orgulho e com todo o meu coração.

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Romero deixa o Tottenham após disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Argentina. A seleção chegou à final do torneio, mas perdeu para a Espanha e ficou sem o segundo título mundial consecutivo.

Agora, o defensor terá o Atlético de Madrid como próximo destino. O acordo prevê o pagamento de 40 milhões de euros ao Tottenham, e o anúncio foi feito na última sexta-feira (14).

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— Estou deixando o clube, mas uma parte do meu coração sempre permanecerá aqui. Um dia fui um de vocês. Hoje, saio como um de vocês para sempre — concluiu Romero.

Romero era capitão e um dos principais jogadores do Tottenham (Foto: Divulgação/Tottenham)

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