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PSG acerta contratação de Mika Godts, do Ajax, diz jornalista

Belga chega do Ajax para reforçar o ataque

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 15:37
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O PSG acertou a contratação de Mika Godts, destaque do Ajax na última temporada. O clube francês chegou a um acordo com a equipe holandesa para pagar 55 milhões de euros pelo atacante belga de 21 anos, segundo informações de Fabrizio Romano e L'Équipe. Godts é aguardado em Paris para realizar os exames médicos e assinar contrato.

Godts teve uma temporada de destaque pelo Ajax, com 17 gols e 12 assistências. O bom desempenho também fez o atacante começar a atual temporada em atividade: ele foi titular nos três primeiros jogos da fase preliminar da Conference League e participou da estreia do Campeonato Holandês. Ao todo, soma quatro partidas e um gol na nova temporada.

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Godts chega para reforçar o ataque do PSG

O atacante é visto por Luis Enrique como uma opção para o setor ofensivo, especialmente diante da possibilidade de saída de Bradley Barcola. O francês está na mira do Liverpool nesta janela, e Godts é considerado pelo treinador espanhol um jogador capaz de oferecer velocidade, drible e presença ofensiva pelos lados do campo.

Formado nas categorias de base de Anderlecht e Genk, Godts chegou ao Ajax e se consolidou principalmente jogando pela esquerda. O belga também pode atuar pelo lado direito ou mais centralizado. Apesar da boa temporada pelo clube holandês, ele ficou fora da convocação da Bélgica para a Copa do Mundo de 2026, ausência que surpreendeu parte da imprensa do país.

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A contratação de Godts faz parte de uma movimentação intensa do PSG no mercado de transferências. O clube francês também acertou a chegada de Ferran Torres, ex-Barcelona, por cerca de 50 milhões de euros, além do goleiro japonês Zion Suzuki, contratado junto ao Parma por aproximadamente 35 milhões de euros.

Mika Godts com camisa do Ajax com as mãos no ouvido
Mika Godts em ação pelo Ajax (Foto: Reprodução)

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