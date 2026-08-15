PSG acerta contratação de Mika Godts, do Ajax, diz jornalista
Belga chega do Ajax para reforçar o ataque
O PSG acertou a contratação de Mika Godts, destaque do Ajax na última temporada. O clube francês chegou a um acordo com a equipe holandesa para pagar 55 milhões de euros pelo atacante belga de 21 anos, segundo informações de Fabrizio Romano e L'Équipe. Godts é aguardado em Paris para realizar os exames médicos e assinar contrato.
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Godts teve uma temporada de destaque pelo Ajax, com 17 gols e 12 assistências. O bom desempenho também fez o atacante começar a atual temporada em atividade: ele foi titular nos três primeiros jogos da fase preliminar da Conference League e participou da estreia do Campeonato Holandês. Ao todo, soma quatro partidas e um gol na nova temporada.
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Godts chega para reforçar o ataque do PSG
O atacante é visto por Luis Enrique como uma opção para o setor ofensivo, especialmente diante da possibilidade de saída de Bradley Barcola. O francês está na mira do Liverpool nesta janela, e Godts é considerado pelo treinador espanhol um jogador capaz de oferecer velocidade, drible e presença ofensiva pelos lados do campo.
Formado nas categorias de base de Anderlecht e Genk, Godts chegou ao Ajax e se consolidou principalmente jogando pela esquerda. O belga também pode atuar pelo lado direito ou mais centralizado. Apesar da boa temporada pelo clube holandês, ele ficou fora da convocação da Bélgica para a Copa do Mundo de 2026, ausência que surpreendeu parte da imprensa do país.
A contratação de Godts faz parte de uma movimentação intensa do PSG no mercado de transferências. O clube francês também acertou a chegada de Ferran Torres, ex-Barcelona, por cerca de 50 milhões de euros, além do goleiro japonês Zion Suzuki, contratado junto ao Parma por aproximadamente 35 milhões de euros.
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