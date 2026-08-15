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Barcelona aumenta oferta por Rodri e se aproxima de acordo com Manchester City

Clube catalão se aproxima de acordo pelo espanhol

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 14:56
Atualizado há 1 minutos
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O Barcelona aumentou a proposta por Rodri para cerca de 70 milhões de euros e acredita que está cada vez mais próximo de chegar a um acordo com o Manchester City pela contratação do meio-campista espanhol. Após duas ofertas recusadas pelo clube inglês, a diretoria catalã espera que a terceira investida seja suficiente para destravar a negociação.

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Segundo informações da imprensa espanhola, as conversas entre Barcelona e Manchester City começaram após Rodri manifestar o desejo de defender o clube catalão e rejeitar a possibilidade de se transferir para o Real Madrid. O City pretendia renovar com o meio-campista, mas decidiu respeitar sua vontade e estabeleceu 80 milhões de euros como valor para uma possível saída. O Barça apresentou duas ofertas, de 45 e 60 milhões de euros, ambas recusadas, antes de chegar à terceira proposta, de 70 milhões de euros mais bônus. A expectativa dentro do clube catalão é de que o novo valor seja suficiente para aproximar as partes de um acordo.

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Enquanto a negociação avança, Rodri está em Manchester desde a última quinta-feira. O jogador participou de atividades de recuperação, mas não treinou em campo com o restante do elenco. O espanhol também se encontrou com Enzo Maresca, novo técnico do Manchester City após a saída de Pep Guardiola. O treinador, porém, não confirmou se o meio-campista continuará no clube diante do interesse do Barcelona.

— Tudo pode acontecer — afirmou Maresca.

Barcelona tem outras negociações pela frente

A contratação de Rodri é considerada uma das principais prioridades do Barcelona neste mercado, mas o diretor esportivo Deco ainda trabalha em outras frentes. O clube também tenta avançar pela contratação de Julián Álvarez, negociação considerada mais complicada neste momento.

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Além disso, o Barça busca acertar a contratação em definitivo de Cancelo e trabalha para encontrar uma solução para a situação de Casadó, cuja venda poderia representar uma entrada financeira importante para o clube.

Rodri pode voltar ao futebol espanhol

A possível transferência representaria o retorno de Rodri ao futebol espanhol sete anos depois de sua saída para a Premier League. O meio-campista chegaria ao Barcelona depois de conquistar os principais títulos de sua carreira e consolidar seu protagonismo pela seleção espanhola.

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O jogador foi eleito MVP da Euro 2024 e também teve papel de destaque na Copa do Mundo de 2026, competição na qual a Espanha conquistou o título. Agora, o desejo de Rodri é voltar para a Espanha e defender o Barcelona.

O clube catalão, por sua vez, prepara um contrato de quatro anos para o meio-campista. Com a terceira oferta chegando aos 70 milhões de euros, as partes estão mais próximas de um entendimento, embora o negócio ainda dependa da aprovação definitiva do Manchester City.

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Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026
Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Franck Fife / AFP)

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