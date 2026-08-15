Haaland quebra quatro recordes e entra para o 'Guinness'
Atacante norueguês detém marcas únicas por clube e seleção
Carrasco do Brasil na Copa do Mundo, o atacante norueguês Erling Haaland recebeu quatro certificados do Guinness World Records esta semana por recordes que registrou até aqui na carreira. O jogador de 26 anos ilustra a capa da edição de futebol do "Livro dos Recordes 2027".
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As marcas de Haaland não são exatamente recentes, mas são de fato históricas. Em dezembro do ano passado, ao abrir o marcador para o Manchester City na vitória por 5 a 4 sobre o Fulham, ele bateu o recorde de menor tempo para marcar 100 gols na Premier League. Fora apenas 111 partidas desde que estreou pelo City, no início da temporada 2022/23.
Foi naquela primeira temporada que Haaland bateu outra marca: o de maior número de gols de um mesmo jogador no Campeonato Inglês. Foram 36 em 38 rodadas, superando Mo Salah, que até então detinha o recorde de 32 gols na competição com o mesmo número de partidas.
O recorde de Haaland se tornou ainda mais impressionante porque ele bateu os 34 gols marcados em temporada única por Andy Cole e Alan Shearer, em 1993/94 e 1994/95, respectivamente. À época, porém, a Premier League era disputada em 42 rodadas.
Outra marca que colocou Haaland no Guinness é o de maior goleador da Liga das Nações da Europa. Pela Noruega, ele marcou 19 gols entre 2020 e 2024. E, por fim, ele alcançou os recordes de Lionel Messi e Luiz Adriano de cinco gols marcados em um único jogo da Uefa Champions League. Foi em março de 2023, na goleada do Manchester City por 7 a 0 sobre o RB Leipzig, pelas oitavas de final da competição.
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