Arsenal x Manchester City: prováveis escalações da final Equipes se enfrentam neste domingo (16) pela Supercopa da Inglaterra

Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Millennium Stadium, em Cardiff, no País de Gales, pela Community Shield, a Supercopa da Inglaterra. As duas equipes chegam para a decisão com desfalques, jogadores retornando após a Copa do Mundo e possibilidades de estreia entre os titulares.

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Como chega o Arsenal

Mikel Arteta deve promover a estreia de Bruno Guimarães como titular do Arsenal. O brasileiro deve formar o meio-campo ao lado de Myles Lewis-Skelly, enquanto Bukayo Saka, Declan Rice e Martin Zubimendi voltam a ficar à disposição após a reapresentação tardia por conta da Copa do Mundo. A tendência, porém, é que os três tenham os minutos controlados pela comissão técnica.

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Na defesa, Jurrien Timber e William Saliba seguem no departamento médico. Com isso, Ben White e Cristhian Mosquera aparecem entre os prováveis titulares, com White atuando pelo lado direito.

No ataque, Christos Tzolis disputa posição com Gabriel Martinelli. O grego teve participação de destaque na pré-temporada e pode começar a partida. O brasileiro, por sua vez, é alvo de interesse do futebol turco. Por fim, Kai Havertz é o favorito para ocupar a posição de centroavante na decisão.

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Como chega Manchester City

O Manchester City terá Erling Haaland à disposição após o atacante receber liberação médica. O norueguês sofreu um susto durante um treinamento, mas não teve lesão confirmada. Como não participou da pré-temporada depois da Copa do Mundo, Omar Marmoush aparece como opção para começar a decisão.

No meio-campo, Rodri continua fora enquanto se recupera de uma cirurgia nas costas. Tijjani Reijnders está em processo de transferência para o Al Qadsiah. Desta forma, Nico González deve formar dupla de meio-campo com Mateo Kovacic. Elliot Anderson, recém-contratado, ainda busca ritmo após o retorno da Copa do Mundo.

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Na defesa, Rayan Ait-Nouri pode ganhar a vaga na lateral esquerda do Manchester City. Caso seja escolhido, Josko Gvardiol deve atuar como zagueiro ao lado de Rúben Dias.

Prováveis escalações de Arsenal x Manchester City

Provável escalação do Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel Magalhães e Calafiori; Bruno Guimarães e Lewis-Skelly; Dowman, Odegaard e Tzolis; Kai Havertz.

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Provável escalação do Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol e Ait-Nouri; Kovacic e Nico González; Semenyo, Foden e Doku; Marmoush.

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Saliba e Haaland disputam bola em Arsenal x Manchester City, pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Glyn Kirk/AFP)

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