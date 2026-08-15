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Quem é o maior vencedor da Supercopa da Inglaterra?

Manchester United é o maior campeão da história da Supercopa da Inglaterra

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 07:00
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Troféu da Supercopa da Inglaterra
Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo, às 11h, no Estádio de Wembley, em busca da taça (Foto: Divulgação)

O pontapé inicial da temporada no futebol inglês acontece neste domingo com o tradicional confronto da Supercopa da Inglaterra (FA Community Shield). Em duelo marcado para as 11h (de Brasília), Arsenal e Manchester City medem forças no Principality Stadium, em Cardiff, para erguer o primeiro troféu da temporada inglesa. Diante de mais uma decisão de peso, ressurge a curiosidade sobre o histórico da competição: afinal, quem é o maior campeão do torneio?

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Confusão entre os jogadores de Manchester City e Arsenal na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo, às 11h, no Estádio de Wembley, em busca da taça (Foto: Darren Staples / AFP)

O detentor do recorde de títulos da Supercopa da Inglaterra é o Manchester United, com 21 conquistas no total (17 delas de forma isolada e 4 compartilhadas, formato utilizado no passado em caso de empate). Os Red Devils construíram sua hegemonia principalmente sob a era vitoriosa do técnico Sir Alex Ferguson. Logo atrás, na lista de maiores vencedores, aparecem empatados Arsenal e Liverpool, ambos com 16 títulos em sua galeria.

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Presente em mais uma edição, o Arsenal busca se isolar na segunda colocação caso vença o duelo deste domingo. Já o Manchester City soma 6 troféus da Community Shield em sua história e busca encostar no Everton, que ocupa a quarta posição isolada no ranking histórico com 9 títulos conquistados.

A partida entre os Gunners de Mikel Arteta e os Citizens de Enzo Maresca coloca frente a frente os dois principais postulantes aos títulos na Inglaterra nos últimos anos.

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Maiores campeões da Supercopa da Inglaterra:

    1.
  1. Manchester United: 21 títulos
    2. 2.
  2. Arsenal: 16 títulos
    3. 3.
  3. Liverpool: 16 títulos
    4. 4.
  4. Everton: 9 títulos
    5. 5.
  5. Tottenham Hotspur: 7 títulos
    6. 6.
  6. Manchester City: 6 títulos
    7. 7.
  7. Chelsea: 4 títulos
    8. 8.
  8. Wolverhampton Wanderers: 4 títulos

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