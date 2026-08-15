Quem é o maior vencedor da Supercopa da Inglaterra?
Manchester United é o maior campeão da história da Supercopa da Inglaterra
O pontapé inicial da temporada no futebol inglês acontece neste domingo com o tradicional confronto da Supercopa da Inglaterra (FA Community Shield). Em duelo marcado para as 11h (de Brasília), Arsenal e Manchester City medem forças no Principality Stadium, em Cardiff, para erguer o primeiro troféu da temporada inglesa. Diante de mais uma decisão de peso, ressurge a curiosidade sobre o histórico da competição: afinal, quem é o maior campeão do torneio?
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O detentor do recorde de títulos da Supercopa da Inglaterra é o Manchester United, com 21 conquistas no total (17 delas de forma isolada e 4 compartilhadas, formato utilizado no passado em caso de empate). Os Red Devils construíram sua hegemonia principalmente sob a era vitoriosa do técnico Sir Alex Ferguson. Logo atrás, na lista de maiores vencedores, aparecem empatados Arsenal e Liverpool, ambos com 16 títulos em sua galeria.
Presente em mais uma edição, o Arsenal busca se isolar na segunda colocação caso vença o duelo deste domingo. Já o Manchester City soma 6 troféus da Community Shield em sua história e busca encostar no Everton, que ocupa a quarta posição isolada no ranking histórico com 9 títulos conquistados.
A partida entre os Gunners de Mikel Arteta e os Citizens de Enzo Maresca coloca frente a frente os dois principais postulantes aos títulos na Inglaterra nos últimos anos.
Maiores campeões da Supercopa da Inglaterra:
- Manchester United: 21 títulos
- Arsenal: 16 títulos
- Liverpool: 16 títulos
- Everton: 9 títulos
- Tottenham Hotspur: 7 títulos
- Manchester City: 6 títulos
- Chelsea: 4 títulos
- Wolverhampton Wanderers: 4 títulos
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