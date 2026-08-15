Quem é o maior vencedor da Supercopa da Inglaterra? Manchester United é o maior campeão da história da Supercopa da Inglaterra

O pontapé inicial da temporada no futebol inglês acontece neste domingo com o tradicional confronto da Supercopa da Inglaterra (FA Community Shield). Em duelo marcado para as 11h (de Brasília), Arsenal e Manchester City medem forças no Principality Stadium, em Cardiff, para erguer o primeiro troféu da temporada inglesa. Diante de mais uma decisão de peso, ressurge a curiosidade sobre o histórico da competição: afinal, quem é o maior campeão do torneio?

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Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo, às 11h, no Estádio de Wembley, em busca da taça (Foto: Darren Staples / AFP)

O detentor do recorde de títulos da Supercopa da Inglaterra é o Manchester United, com 21 conquistas no total (17 delas de forma isolada e 4 compartilhadas, formato utilizado no passado em caso de empate). Os Red Devils construíram sua hegemonia principalmente sob a era vitoriosa do técnico Sir Alex Ferguson. Logo atrás, na lista de maiores vencedores, aparecem empatados Arsenal e Liverpool, ambos com 16 títulos em sua galeria.

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Presente em mais uma edição, o Arsenal busca se isolar na segunda colocação caso vença o duelo deste domingo. Já o Manchester City soma 6 troféus da Community Shield em sua história e busca encostar no Everton, que ocupa a quarta posição isolada no ranking histórico com 9 títulos conquistados.

A partida entre os Gunners de Mikel Arteta e os Citizens de Enzo Maresca coloca frente a frente os dois principais postulantes aos títulos na Inglaterra nos últimos anos.

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Maiores campeões da Supercopa da Inglaterra:

1 . Manchester United: 21 títulos 2 . Arsenal: 16 títulos 3 . Liverpool: 16 títulos 4 . Everton: 9 títulos 5 . Tottenham Hotspur: 7 títulos 6 . Manchester City: 6 títulos 7 . Chelsea: 4 títulos 8 . Wolverhampton Wanderers: 4 títulos

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