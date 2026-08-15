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PSG contrata autor do gol que deu a Copa do Mundo à Espanha

Ferran Torres já treina com a equipe de Luis Enrique

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 10:19
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Ferran Torres em primeiro treino no PSG
Ferran Torres em primeiro treino no PSG (Divulgação/PSG)

O Paris Saint-Germain anunciou neste sábado (15) a contratação do atacante espanhol Ferran Torres. Autor do gol que deu o título da Copa do Mundo à Espanha, na prorrogação com a Argentina, Torres assinou com o clube francês até 2031.

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O jogador já treina com a equipe de Luis Enrique, e chega para reforçar o atual campeão europeu e da Supercopa da Uefa após uma negociação estimada em 50 milhões de euros (R$ 302 milhões) do PSG junto ao Barcelona. Ferran Torres iniciaria o último ano de contrato com os espanhóis.

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— Estou muito feliz por começar uma nova aventura em um clube tão ambicioso. Gostaria de agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos e ao treinador Luis Enrique por me darem a oportunidade de me juntar ao PSG e espero ajudar a conquistar o máximo de troféus — declarou o novo reforço do clube francês.

Além da chegada de Ferran Torres, o PSG está próximo de anunciar o belga Mika Godts, do Ajax. Segundo o jornal francês L'Équipe, o clube francês chegou a um acordo com os holandeses e deverá desembolsar 55 milhões (R$ 332,3 milhões) pelo jogador de 21 anos. 

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Ferran Torres foi anunciado oficialmente pelo PSG neste sábado
Ferran Torres foi anunciado oficialmente pelo Paris Saint-Germain neste sábado (Divulgação/PSG)

PSG deve negociar Barcola ao futebol inglês

A chegada dos dois atacantes abre espaço para o PSG negociar o atacante Bradley Barcola ao futebol inglês. A imprensa europeia noticia que Arsenal e Liverpool desejam o jogador.

Mas o Paris Saint-Germain vai precisar baixar a pedida caso queira liberar de fato o atacante. Segundo a Sky News, o clube pediu 145 milhões de libras (cerca de R$ 1 bilhão) pelo jogador.

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