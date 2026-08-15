Arsenal x Manchester City: tradição e domínio recente medem forças Tradição dos Gunners bate de frente com o retrospecto recente do time de Maresca

A Supercopa da Inglaterra reserva mais um capítulo de extrema rivalidade no futebol britânico. Arsenal e Manchester City medem forças neste domingo, às 11h (de Brasília), no Principality Stadium, em Cardiff, em um duelo que coloca à prova a tradição histórica contra o momento de dominância recente.

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Ao todo, as equipes já se enfrentaram 216 vezes ao longo da história, com nítida vantagem para o clube de Londres. O Arsenal acumula 100 triunfos no clássico, contra 67 vitórias do Manchester City, além de 49 empates registrados entre os rivais.

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Arsenal e Manchester City medem forças no Principality Stadium, em Cardiff, pelo título da Supercopa da Inglaterra (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Apesar da soberania geral dos Gunners, o cenário recente aponta um amplo domínio dos Citizens. Nos últimos cinco encontros entre os times, o clube de Manchester saiu de campo vitorioso em três oportunidades, empatou uma e sofreu apenas um revés.

O confronto mais recente entre os dois gigantes ocorreu em abril de 2026, com vitória do City por 2 a 1 no Etihad Stadium, em duelo válido pela Premier League. Pouco antes, em março do mesmo ano, a equipe azul também havia levado a melhor na final da EFL Cup ao triunfar por 2 a 0, com dois gols marcados pelo meia O'Reilly na etapa complementar.

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O'Reilly brilhou na final da EFL Cup 2026 com dois gols que garantiram o título ao Manchester City sobre o Arsenal (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Para encontrar a última comemoração do Arsenal diante do rival, é preciso retornar à Supercopa de 2023. Na ocasião, após uma igualdade em 1 a 1 no tempo regulamentar, o time londrino garantiu a taça ao superar o City por 4 a 1 na disputa por pênaltis. Agora, o novo encontro em solo galês promete redefinir mais um capítulo desta rivalidade.

Última vitória dos Gunners sobre o City foi justamente na Supercopa de 2023, decidida nas penalidades após empate em 1 a 1 (Foto: Glyn Kirk / AFP)

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