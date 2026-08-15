Manchester City x Arsenal: onde assistir, horário e escalações ao jogo Supercopa da Inglaterra
Veja todos os detalhes da grande decisão
Manchester City e Arsenal se enfrentam neste domingo (16), às 11h (de Brasília), no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales, pela final da Supercopa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir na Disney+!
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O Arsenal chega para a decisão como campeão da Premier League na temporada 2025/26. A equipe comandada por Mikel Arteta busca seu 18º título da competição e conta com reforços como o brasileiro Bruno Guimarães, contratado do Newcastle, para a nova temporada. Na pré-temporada, os Gunners venceram o Girona, mas também perderam para o Betis e para o Borussia Dortmund antes de empatar com o Como e vencer nos pênaltis.
Ficha do jogo
O Manchester City, por sua vez, inicia uma nova era sob o comando de Enzo Maresca, que substituiu Pep Guardiola após dez anos do espanhol no clube. Campeão da FA Cup na última temporada, o time de Manchester busca seu oitavo título da Supercopa da Inglaterra. O City realizou três amistosos na preparação para a temporada, com vitória sobre as Estrelas da K-League e o Atlético de Madrid, além de empate com a Inter de Milão.
Tudo sobre Manchester City x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Arsenal
Supercopa da Inglaterra 2026/27 – Final
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Principality Stadium, em Cardiff, País de Gales
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🕴️ Árbitro: Sam Barrott (Inglaterra)
🚩 Assistentes: Craig Taylor (Inglaterra) e Blake Antrobus (Inglaterra)
📺 VAR: James Bell (Inglaterra)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Rúben Dias e Gvardiol; Kovacic e Reijnders; Savinho, Phil Foden e Semenyo; Marmoush.
🔴 Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Kepa; Ben White, Mosquera, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Lewis-Skelly, Madueke, Odegaard e Tzolis; Gyökeres.
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