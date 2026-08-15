Jornal espanhol se rende a joias do Fluminense: 'Gerações de ouro' Isaque e Marcelinho, ambos da base do clube, foram destacados

O trabalho de formação do Fluminense voltou a chamar atenção na Espanha após o "Diario AS" destacar as novas joias de Xerém e as recentes movimentações contratuais do clube. Em reportagem publicada pelo jornal espanhol, Isaque e Marcelinho, ambos de 16 anos, foram apresentados como exemplos da capacidade tricolor de revelar jogadores, enquanto o veículo classificou o momento da base como parte de uma sequência de "gerações de ouro".

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A repercussão acontece em meio à assinatura dos primeiros contratos profissionais dos dois jovens. Lateral-direito, Isaque tem vínculo com o Fluminense até julho de 2029 e uma multa rescisória de 60 milhões de euros. O mesmo valor está previsto para Marcelinho, meia-atacante que também firmou contrato profissional com o clube até 2029.

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Base do Fluminense volta a despertar atenção

Na avaliação do AS, o momento vivido pelo futebol profissional do Fluminense não diminui a capacidade de Xerém de produzir novos talentos. O jornal espanhol lembra que o clube carioca revelou diferentes gerações de jogadores nos últimos anos e aponta Isaque e Marcelinho como nomes que podem seguir esse caminho.

Isaque é descrito pela publicação como um lateral de características físicas marcantes, especialmente pela velocidade e pela capacidade de percorrer o corredor. O jogador é agenciado pela Roc Nation Sports, empresa que também trabalha com Vini Jr e Endrick.

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Ao assinar o primeiro contrato profissional, o jovem destacou a importância de permanecer no clube que o formou e projetou o objetivo de chegar ao futebol profissional.

– É uma grande alegria assinar meu primeiro contrato profissional com o Fluminense. Darei o meu melhor para proporcionar muitas alegrias e títulos a este grande clube. Xerém é um ambiente saudável e alegre. Todos me receberam muito bem quando cheguei, então só posso agradecer. Será sempre uma honra vestir a camisa tricolor – afirmou Isaque.

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Lateral-direito Isaque, da base do Fluminense (Foto: Reprodução/X)

Marcelinho, por sua vez, atua como meia-atacante e vem se destacando na equipe Sub-17 do Fluminense. O jogador chegou ao clube ainda criança e também assinou vínculo até julho de 2029, com multa rescisória estabelecida em 60 milhões de euros.

– Estou muito feliz porque esse é o sonho de toda criança de Xerém, ainda mais para mim, que cheguei ao Fluminense tão cedo. É um passo importante na minha vida e também na da minha família. Espero retribuir ao clube com gols e assistências, dando o meu melhor para, se Deus quiser, continuar esse lindo caminho aqui – declarou o meia.

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Ryan é mais uma aposta de Xerém

A movimentação recente na base do Fluminense não se limita à dupla destacada pelo jornal espanhol. O atacante Ryan também assinou seu primeiro contrato profissional com o clube nesta semana. Aos 16 anos, o jogador renovou até julho de 2029 depois de se destacar na categoria Sub-16.

Artilheiro e finalista da Copa Rio Sub-16, Ryan chegou ao Fluminense aos oito anos, em 2018, inicialmente pelo futsal. O atacante já soma três gols em dez partidas pelo Sub-17 e integra a equipe que disputa o Campeonato Brasileiro da categoria.

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O jogador também acumula títulos pelas categorias inferiores do clube. Em 2025, conquistou a Copa Rio, a Taça Guanabara e a Morozov Cup Sub-15, além de fazer parte do elenco campeão do Torneio Guilherme Embry Sub-16.

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