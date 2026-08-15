Ruben Amorim se vinga, e Milan vence Manchester United por 4 a 2
Time italiano encerrou pré-temporada em alta
O Milan venceu o Manchester United por 4 a 2 neste sábado (15), na Arena Tarczyński, na Polônia, no último amistoso de pré-temporada das duas equipes. O time inglês saiu na frente em duas oportunidades, com Maguire e Dorgu, mas a equipe comandada por Rúben Amorim reagiu e construiu a vitória com gols de Chukwueze, Cissé, Gonçalo Ramos e Loftus-Cheek.
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O Manchester United precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Após cobrança de escanteio, Maguire apareceu livre na área e cabeceou para superar o goleiro Torriani. O Milan demorou a encontrar espaços no início, mas passou a controlar mais a posse de bola e se aproximou do empate. Aos 37 minutos, a pressão funcionou: Jashari recuperou a bola no campo de ataque e acionou Gonçalo Ramos, que encontrou Chukwueze para deixar tudo igual.
Ainda no primeiro tempo, o United teve a oportunidade de voltar à frente. O árbitro marcou pênalti após uma falta de De Winter em Tielemans, mas Bruno Fernandes parou em Torriani, que defendeu a cobrança e manteve o empate antes do intervalo.
Na volta do intervalo, o roteiro voltou a favorecer o time inglês. Aos 51 minutos, Terracciano errou na saída de bola e entregou a posse para Dorgu dentro da área. O dinamarquês aproveitou a oportunidade e colocou o Manchester United novamente em vantagem.
A resposta do Milan, porém, foi rápida. Aos 57 minutos, Cissé iniciou a jogada pelo lado esquerdo e participou da construção que terminou com Chukwueze cruzando para o segundo poste. Cissé apareceu para completar e marcar o segundo gol italiano.
Gonçalo Ramos e Loftus-Cheek decidem
A virada aconteceu aos 68 minutos, em uma jogada construída pelo lado direito. Chukwueze recebeu e cruzou para Gonçalo Ramos, que apareceu na área para finalizar e marcar seu primeiro gol pelo Milan. O atacante português voltou a participar da jogada do quarto gol, três minutos depois, quando tabelou com Loftus-Cheek.
O inglês avançou pela direita, entrou na área e finalizou com precisão para ampliar a vantagem do Milan. O Manchester United ainda tentou reagir, mas não conseguiu transformar a posse de bola em novas oportunidades claras durante a reta final.
O amistoso também marcou o retorno de Rashford ao time do United. O atacante entrou aos 61 minutos, na mesma partida em que enfrentou novamente o treinador Rúben Amorim, que comandou a equipe inglesa anteriormente.
Com o resultado, o Milan encerrou sua preparação para a temporada com uma vitória diante de um adversário de peso. O Manchester United, por sua vez, terminou seu último teste antes do início das competições oficiais com uma derrota após abrir vantagem duas vezes.
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