Por que a Supercopa da Inglaterra não será em Wembley? Arsenal e Manchester City decidem o título em Cardiff

A Supercopa da Inglaterra de 2026, entre Arsenal e Manchester City, terá um cenário diferente do habitual. Em vez de Wembley, palco tradicional da competição, a decisão será realizada no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales. A bola rola neste domingo (16), às 11h (de Brasília).

A mudança não está relacionada aos clubes ou à organização da partida. Wembley estará indisponível na data da decisão por conta de shows previamente programados, incluindo apresentações do cantor The Weeknd entre os dias 14 e 19 de agosto. Por isso, a Federação Inglesa optou por levar o confronto para Cardiff.

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A escolha do Principality Stadium também mantém a exigência de um estádio neutro para o confronto entre o campeão da Premier League e o vencedor da Copa da Inglaterra. O local, antigo Millennium Stadium, já possui uma relação histórica com a competição e volta a receber a Supercopa 20 anos depois da última vez.

A decisão não foi disputada em Wembley em outras ocasiões

Antes de 1974, a Supercopa da Inglaterra tinha caráter itinerante e era disputada com frequência em diferentes estádios pelo país, sem Wembley como sede fixa. A última vez que a decisão foi realizada fora do tradicional estádio londrino nesse período foi em 1973, quando Manchester City e Burnley se enfrentaram no Maine Road, em Manchester. O Burnley venceu por 1 a 0. A partir de 1974 o Wembley se tornou a casa da competição.

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Depois, a competição voltou a sair de Wembley entre 2001 e 2006. Durante a reconstrução do estádio londrino, o Millennium Stadium, em Cardiff, recebeu seis edições consecutivas da Supercopa. Nesse período, Arsenal, Manchester United, Liverpool e Chelsea estiveram entre os clubes que disputaram a taça no País de Gales.

A competição também deixou Wembley em 2012, quando a decisão entre Manchester City e Chelsea foi realizada no Villa Park, em Birmingham. A mudança aconteceu porque Wembley estava envolvido com a realização dos Jogos Olímpicos de Londres naquele período.

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Dez anos depois, em 2022, a Supercopa novamente precisou mudar de endereço. O Leicester City recebeu o duelo entre Liverpool e Manchester City no King Power Stadium, já que Wembley estava reservado para a final da Eurocopa Feminina.

Agora, em 2026, Cardiff volta a receber a competição. Será a sétima vez que o Principality Stadium será palco da Supercopa da Inglaterra e a primeira edição disputada fora da Inglaterra desde 2006.

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Jogadores do Crystal Palace erguem o troféu da Supercopa da Inglaterra (Foto: Glyn KIRK/AFP)

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