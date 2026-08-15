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Bayern bate Leipzig e encerra pré-temporada com vitória em casa

Clube venceu por 3 a 1

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 13:27
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Luis Díaz comemorando gol em amistoso pelo Bayern de Munique
Luis Díaz comemorando gol em amistoso pelo Bayern de Munique (Foto: Reprodução/X)

O Bayern de Munique venceu o RB Leipzig por 3 a 1 neste sábado (15), na Allianz Arena, e encerrou a pré-temporada com vitória antes do início das competições oficiais. Luís Díaz, Nathaniel Brown e Musiala marcaram para os donos da casa, enquanto Brajan Gruda descontou para os visitantes.

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A equipe comandada por Kompany começou melhor e abriu o placar aos 13 minutos. Após um corte incompleto da defesa do Leipzig dentro da área, Luís Díaz aproveitou a sobra e finalizou para colocar o Bayern em vantagem.

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O Leipzig teve uma oportunidade para igualar antes do intervalo, mas não conseguiu transformar a pressão em gol. Na segunda etapa, porém, os visitantes chegaram ao empate aos sete minutos, quando Brajan Gruda aproveitou cruzamento vindo da esquerda e finalizou de primeira.

A resposta do Bayern foi rápida. Cinco minutos depois, Nathaniel Brown recebeu lançamento de Aleksandar Pavlović, ficou diante do goleiro e recolocou os bávaros na frente.

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Jogadores do Bayern de Munique se preparando para entrar no amistoso contra o Leipzig
Jogadores do Bayern de Munique se preparando para entrar no amistoso contra o Leipzig (Foto: Reprodução/X)

Astros da Copa e reforço estreiam pelo Bayern

O confronto também serviu para dar minutos a nomes importantes do elenco e apresentar uma das novidades da temporada. Luís Díaz, Musiala e Nathaniel Brown, todos presentes na Copa do Mundo, participaram diretamente dos gols do Bayern.

O marroquino Saibari também teve um momento especial. Contratado neste verão junto ao PSV Eindhoven, o jogador entrou aos 71 minutos, substituindo Tom Bischof, e fez sua primeira aparição pelo clube alemão.

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Pouco depois de entrar, Saibari participou da jogada que definiu o placar. O atacante avançou pelo lado esquerdo, passou por dois marcadores e cruzou para Musiala, que finalizou para marcar o terceiro gol do Bayern aos 36 minutos da etapa final.

Musiala, entretanto, não permaneceu em campo até o apito final. O meia deixou a partida aos 41 minutos do segundo tempo e foi substituído pelo jovem senegalês Bara Ndiaye.

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Bayern começa defesa do título contra Dortmund

Com o amistoso diante do Leipzig encerrado, o Bayern agora se prepara para seu primeiro compromisso oficial da temporada. A equipe enfrenta o Borussia Dortmund no próximo sábado (22), às 15h30 (de Brasília), pela Supercopa da Alemanha.

A estreia na Bundesliga também já está definida. Atual campeão alemão, o Bayern inicia a defesa do título diante do Stuttgart, em duelo marcado para o dia 28 de agosto. O RB Leipzig, por sua vez, estreia oficialmente no mesmo dia 22, contra o Eintracht Trier, pela Copa da Alemanha.

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