André Jardine completa quatro anos no México e conduz dinastia no América

Dono de um dos trabalhos mais consistentes entre treinadores brasileiros no exterior, André Jardine completa nesta quinta-feira (12) quatro anos desde a estreia no futebol mexicano. Aos 46 anos, o gaúcho construiu trajetória marcada por títulos e protagonismo à frente do Atlético de San Luis e do América-MEX, onde agora conduz um processo de reformulação do elenco para 2026.

Jardine chegou ao México em fevereiro de 2022, após deixar a Seleção Brasileira olímpica, com a qual conquistou a medalha de ouro em Tóquio. No San Luis, mesmo com um dos menores orçamentos da Liga MX, levou a equipe aos playoffs já no primeiro torneio e repetiu o feito no Clausura 2023. O desempenho, aliado a um modelo de jogo ofensivo e competitivo, chamou a atenção do América, que pagou a multa rescisória do treinador em junho de 2023.

No clube da capital, Jardine encerrou um jejum de cinco anos sem títulos nacionais. Sob seu comando, o América conquistou três campeonatos mexicanos consecutivos, além do Campeón de Campeones, da Supercopa da Liga MX e da Campeones Cup de 2024, tornando-se o técnico mais vitorioso da história do clube.

— Quando vim para o México, muitos consideraram uma loucura trocar a Seleção Brasileira por um clube de baixo orçamento, mas o tempo mostrou que foi a decisão certa. Superamos as expectativas e isso abriu novas portas na minha carreira.

— No América, o sucesso não foi acaso. Foi fruto de um ambiente de trabalho forte e de um grupo que marcou a história do clube.

André Jardine é treinador do América do México (Foto: Divulgação)

André Jardine reforçou o América do México para 2026

Para 2026, o cenário é de mudanças. O América perdeu peças importantes, como Álvaro Fidalgo, negociado com o Betis, e Allan Saint-Maximin, que retornou à França. Em contrapartida, chegaram os brasileiros Raphael Veiga, Lima e Rodrigo Dourado.

— São reforços de alto nível, com currículo consolidado e vontade de estar aqui. Têm condições de nos ajudar a iniciar um novo ciclo de conquistas.

Mesmo em transição, o América avançou às oitavas de final da Concachampions após empate sem gols com o Olimpia, de Honduras, beneficiado pela vitória por 2 a 1 na ida. A competição é tratada como prioridade, já que garante vaga no Intercontinental da FIFA e na Copa do Mundo de Clubes de 2029.

