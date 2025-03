André Jardine recebe homenagens no México: ‘Há algo que não faça bem?’

O América-MEX venceu o Chivas por 4 a 0 e avançou para as quartas de final da Concachampions na última quarta-feira (12). Na partida, o técnico André Jardine foi homenageado com um bandeirão da torcida do time vitorioso. Com o resultado, o barsileiro soma 13 classificações em 14 mata-matas pelo clube.

O jogo foi o último de uma sequência de três encontros entre as equipes em apenas sete dias. Na semana anterior, no duelo de ida pela competição continental, o América perdeu por 1 a 0 para o Chivas. No sábado (8), pelo Campeonato Mexicano, 0 a 0 no placar. Na ocasião, Jardine optou por poupar os titulares do América para o jogo decisivo pela Concachampions.

Com gols de Brian Rodríguez, Valdés, Zendejas e Fidalgo, o América foi dominante no jogo de volta e se classificou à próxima fase, que jogará contra o Cruz Azul, também do futebol mexicano. A partida foi marcada pela homenagem a Jardine nas arquibancadas, ao lado de nomes históricos do clube; veja abaixo: ⬇️

Bandeirão da torcida do América com imagem ao técnico André Jardine (Foto: Reprodução/@feintsoccermx)

Na partida, Jardine foi protagonista na baira de campo. O trienador correu até a linha de fundo para comemorar o quarto gol junto aos jogadores e, nos acréscimos, esbanjou categoria ao matar no peito uma bola que saiu pela linha lateral.

O vídeo com os jogadores boquiabertos no banco de reservas assistindo o domínio do brasileiro viralizou na mídia local. O comentarista de futebol mexicano David Faitelson, da "TUDN", postou por meio do X:

— A expressão dos jogadores no banco, atrás de Jardine, confirma todas nossas suspeitas: o plantel do América ama seu treinador — escreveu o jornalista.

— Há algo que Jardine não faça bem? — disse outro internauta.

