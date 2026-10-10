'Ted Lasso' e a exposição de uma realidade difícil de ser refletida

É inegável o crescimento do futebol feminino no Brasil e no mundo. No último final de semana, o São Paulo foi campeão brasileiro em cima do Corinthians com recorde histórico de público no Morumbis. Na National Women's Soccer League (NWSL), a principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos, e em diversos campeonatos europeus, os estádios também estão lotados com bastante frequência.

Talvez por isso, a série "Ted Lasso", sucesso do Apple TV, tenha resolvido continuar sua jornada em um quarto ano e adentrar exatamente esse tema do futebol feminino, que, acredite ou não, sempre foi maior nos Estados Unidos que a categoria masculina, tanto na parte técnica quanto de popularidade. E o Cine Lance! deste sábado aproveita para fazer este elo entre os campos do gramado e do audiovisual.

continua após a publicidade

➡️Leia mais textos de Wilson Spiler

Transmissão da Copa do Brasil Feminina na Lance! TV

No campo da grama (seja natural ou sintética), a Copa do Brasil de Futebol Feminino será retomada na próxima segunda-feira (12) com a partida entre Ferroviária x Bragantino. O jogo contará com transmissão da Lance! TV a partir das 18h, com apresentação de Andressa Simões e João Vidal, narração de Felipe Ruggeri e comentários de Igor Barreto.

Em conversa com o Lance!, a repórter Sharon Nigri, do Fut das Minas, vê a Ferroviária como favorita diante do Bragantino.

- Ainda que não tenha jogado seu melhor futebol no mata-mata do Campeonato Brasileiro, é um time bem treinado, forte dentro de casa e com uma camisa muito pesada.

continua após a publicidade

O comentarista da Lance! TV, Igor Barreto, concorda. Para ele, a Ferroviária é uma equipe "mais estruturada e com uma história consolidada no futebol feminino".

- Não à toa, o clube é bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores e também já conquistou a Copa do Brasil.

Igor, no entanto, descarta o "já ganhou" da Ferroviária. Ele vê com bons olhos o projeto mais recente do Bragantino dentro do futebol feminino.

continua após a publicidade

- A equipe está classificada para a fase decisiva do Campeonato Paulista e conquistou a última vaga para o play-in, que funciona praticamente como uma fase de quartas de final. Além disso, as duas equipes também já se conhecem de outros encontros ao longo da temporada. Por isso, o confronto pode ser equilibrado.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

São Paulo ganhou do Corinthians de 3 a 2 no agregado (Foto: Mateus Araujo/Pera Photo Press/Folhapress)

Favoritismo na Copa do Brasil Feminina?

O comentarista acredita que, por ter eliminado o Corinthians nas oitavas, a Ferroviária é uma das principais favoritas ao título da Copa do Brasil "ao lado de outros clubes fortes como São Paulo e Flamengo".

continua após a publicidade

Já nas outras disputas, Sharon aponta o São Paulo - que enfrenta o Bahia - como principal favorito ao título, principalmente depois de conquistar o Brasileirão, "mas não por muito".

- Isso porque o Bahia já se consolidou como uma das principais forças da modalidade e foi extremamente competitivo contra o Corinthians na semi do Brasileirão. O time do Felipe Freitas é muito organizado e tem uma baita goleira debaixo das traves.

continua após a publicidade

Nos outros confrontos, a especialista aponta Flamengo, Internacional e Atlético-MG como favoritos, mas acredita que "tudo é possível" e que as quartas de final "começam num cenário animador".

➡️ A despedida de Messi da Argentina: o divino cão, ator e super-herói

Ted Lasso e a importância da representatividade

No que tange ao campo do audiovisual, "Ted Lasso" teve seu décimo e último episódio da nova temporada exibido na quarta-feira (7) passada. O quarto ano da série, como dito anteriormente, abordou exatamente o futebol feminino e suas nuances com relação à categoria masculina.

continua após a publicidade

Depois de ter anunciado que a terceira temporada seria a última da série, a plataforma da Apple resolveu voltar atrás (seja por dinheiro ou por apreço aos fãs - cof, cof) e anunciar a renovação do programa para pelo menos mais um ano (já há rumores de que estamos diante de uma nova trilogia).

Se nosso querido treinador Ted saiu do futebol de bola oval para treinador 11 jogadores que tentam colocar uma bola redonda dentro do gol, agora é a vez do nosso excêntrico professor sair do show business e adentrar o "alternativo" mundo do esporte bretão feminino.

continua após a publicidade

➡️Filmes e séries que podem indicar o caminho do Brasil ao hexa

Jogadoras do Richmond no vestiário do time (Foto: Apple TV / Divulgação)

O Ted de (quase) sempre

Como sempre digo, "Ted Lasso" não é uma série para os xiitas do futebol. Afinal, é uma produção lúdica, com detalhes que os fãs mais chatos do esporte vão chiar ao assistir certamente. Quem assistí-la precisa ter a mente aberta de que está diante de uma dramédia e não de algo voltado para especialistas em futebolês. Não espere ver detalhes técnicos, muito menos grandes lances. A direção e o roteiro se apegam ao lado humano, ao sentimento. E, isso, a obra tem de sobra.

"Ted Lasso" mantém sua alma viva na quarta temporada, e, ao sair do "Clube do Bolinha" para o da "Luluzinha", expõe - com a leveza que já lhe é costumeira - as diferenças cruciais de um mesmo esporte apenas separado por gênero. Deixa abertas as discrepâncias gritantes não só de salários, mas de estruturas, de reconhecimento e até mesmo de rotina das atletas, como quando mostra a vida dupla de Lizzie (Faye Marsay), que cria os filhos - sem muita ajuda do pai - e joga futebol, assim como Gemma Jay (Abbie Hern), que estuda e tenta estágio, para ficar em apenas dois exemplos.

continua após a publicidade

Na quarta temporada, Ted permanece gentil, mas diferente. O personagem percebe que aquele não é exatamente o espaço dele e abre alas para a assistente e as jogadoras dele. Se nos três anos anteriores, o protagonista precisava se encaixar em outro esporte, aqui ele necessita entender que está diante de outro universo, onde há outras prioridades.

O treinador, ainda que em um time pequeno para médio, tinha uma estrutura profissional no AFC Richmond, do nível de uma Premier League. Mas em se tratando de futebol feminino, ele entende que a realidade é outra: o vestiário é completamente diferente, não há academia e mal há profissionais e médicos para as atletas.

A parte humana que já conhecíamos na série é ainda mais aflorada na quarta temporada. E "Ted Lasso" se notabiliza por isso, por nos aproximar desse drama e dessa realidade que fica completamente escondida debaixo das críticas que o futebol feminino tanto ouve. Sempre, claro, usando de muito bom humor e coração. Com uma Copa do Mundo batendo à nossa porta, talvez seja a hora de olharmos com mais atenção para o que o espelho não tem sido capaz de refletir.

Sobre o autor

Wilson Spiler é formado em Design Gráfico, pós-graduado em Jornalismo e Marketing Digital. Fundador do site Flixlândia, já passou por grandes redações como TV Globo, GloboNews e SRzd. Atuou também para clientes como Rock in Rio, Buscapé e Dimona, e atualmente faz parte da equipe de editores de Home e do CineLance! do site Lance!.