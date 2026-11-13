O Internacional terá um novo patrocinador máster na camisa das Gurias Coloradas para a partida decisiva contra o Flamengo, pela final da Copa do Brasil Feminina. A GIROAgro ocupará o espaço principal do uniforme no confronto deste domingo (15), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A parceria também prevê a exposição da marca em publicações de divulgação do jogo e durante a cobertura da partida. A aproximação entre a empresa e o clube foi intermediada pela Heatmap, agência especializada em marketing esportivo, patrocínios e negócios no esporte.

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Diretor de Negócios B2B do Internacional, Alexandre Godoy destacou a importância de contar com uma nova marca apoiando o futebol feminino colorado em uma decisão nacional. O dirigente ressaltou a chegada da empresa ao grupo de parceiros do clube.

— Em um momento histórico das Gurias Coloradas, é uma honra contarmos com a GIROAgro, uma potência do agro brasileiro que acredita no futebol feminino. É mais uma marca brasileira que integra o ecossistema colorado — afirmou.

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GIROAgro destaca presença na final da Copa do Brasil Feminina

A empresa atua no setor de soluções voltadas ao aumento da produtividade agrícola e já teve experiências de patrocínio no futebol brasileiro. CEO da GIROAgro, Leonardo Sodré celebrou a oportunidade de associar a marca ao Internacional em uma partida importante para a modalidade.

— O futebol faz parte da história da GIROAgro. Já construímos uma trajetória importante de patrocínios no esporte, com participações no Campeonato Brasileiro Série A, e poder estar agora na camisa do Internacional, em um momento tão especial para o futebol feminino do Clube e para a modalidade como um todo no Brasil, é motivo de muito orgulho para nós — declarou.

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Sodré também ressaltou a intenção de contribuir com o esporte por meio da parceria. Segundo o executivo, a presença na decisão representa uma oportunidade de participar de um momento relevante para o futebol feminino.

CEO da Heatmap, Renê Salviano também comentou a aproximação entre a empresa e o clube. O executivo destacou o trabalho de conectar marcas a oportunidades de exposição no esporte.

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— É um grande prazer e uma felicidade enorme para a Heatmap poder conectar a GIROAgro, uma de nossas grandes parceiras, ao Internacional, um dos clubes mais tradicionais da América do Sul. Fazer parte de uma iniciativa como essa, em um jogo tão especial, com tanta importância esportiva e visibilidade para todo o país, é motivo de muita satisfação — afirmou.

Camisa do Internacional para a decisão (Foto: Manoel Resende)

Internacional destaca importância do apoio ao futebol feminino

Diretora do Futebol Feminino do Internacional, Rosângela de Campos ressaltou o significado da presença de uma nova patrocinadora na camisa das Gurias Coloradas. A dirigente também destacou o caráter inédito da campanha da equipe na Copa do Brasil.

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— Estarmos na final da Copa do Brasil é um feito inédito para a história do futebol feminino gaúcho. É muito gratificante vermos o esforço do dia a dia do nosso Departamento sendo valorizado com a presença de uma grande empresa como a GIROAgro no espaço de patrocínio máster no nosso uniforme, na partida no Beira-Rio, ao lado da nossa torcida — disse.

A decisão contra o Flamengo será disputada neste domingo, às 16h, no Beira-Rio. No jogo da ida, no Rio de Janeiro, o Internacional venceu o Flamengo por 3 a 1, garantindo uma boa vantagem para o segundo jogo.

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