Pancadaria marca jogo do Corinthians na final do Paulista feminino Sub-20

Corinthians e Ferroviária decidiram neste domingo (15) o Campeonato Paulista feminino Sub-20. Porém, o título da equipe de Araraquara foi ofuscado pela pancadaria que ocorreu na reta final do duelo.

Aos 31 minutos da segunda etapa, quando a Locomotiva vencia por 2 a 0, uma dividida no meio de campo deu origem à confusão. Miga dividiu bola com Gabi Jordi, meio-campista corintiana.

continua após a publicidade

Quando perdeu a bola, a atleta da Ferroviária deu um pontapé na atleta do Corinthians e as duas começaram a se agredir.

Rapidamente outras jogadoras entraram na briga para defender suas companheiras. Nesse momento, Miga acertou um soco em Mel, alvinegra que tentava separar a confusão e acabou nocauteada.

Durante a pancadaria, Jordi ainda recebeu mais golpes e Raíssa Santos recebeu atendimento reclamando de dores na cabeça.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No fim da confusão, Miga acabou expulsa. A treinadora do Corinthians, Júlia Passero, e Emy, que estava no banco de reservas, também foram expulsas.

continua após a publicidade

Briga Corinthians x Ferroviária (Foto: Reprodução Paulistão)

Ferroviária vence Corinthians e conquista o Paulista feminino Sub-20

Dentro de campo, a Ferroviária venceu por 2 a 0 e conquistou o título do Campeonato Paulista feminino Sub-20. Este foi o terceiro troféu da equipe na competição. Após a partida, Helô Camargo, meia do Corinthians lamentou a confusão.

– Acho que estou muito orgulhosa da entrega do time na competição toda. Claro que aconteceram algumas coisas no jogo hoje que a gente não concorda. Acho que a briga só estraga a final e o espetáculo – comentou em entrevista à transmissão do Paulistão.