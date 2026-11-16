A final da Copa do Brasil Feminina, vencida pelo Internacional diante do Flamengo neste domingo (15), no Beira-Rio, também foi marcada por ações dos patrocinadores da competição. As empresas realizaram ativações no estádio, distribuíram brindes, promoveram experiências para convidados e produziram conteúdos relacionados à decisão.

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Uma das iniciativas foi a premiação da Craque da Torcida, promovida pelo Sicoob. Monalisa, lateral do Flamengo, recebeu R$ 30 mil após ser escolhida por votação pública no site da marca. A entrega aconteceu depois do apito final e foi realizada pela nadadora Ana Sátila e pela influenciadora Nat Guareschi.

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Monalisa, do Flamengo, foi eleita Craque da Galera (Foto: Staff Images - Heatmap)

Hyundai e Amazon realizaram uma ação conjunta com a bola oficial da decisão. A Uber, por sua vez, produziu conteúdos especiais com um criador de conteúdo em parceria com o perfil Brasileiras. Já a Coca-Cola levou 30 influenciadores ao estádio.

A Monange presenteou jogadoras de Internacional e Flamengo com kits de produtos nos vestiários, antes da partida. A marca, em conjunto com a Hyundai, também promoveu sessões de Matchday para clientes convidados, enquanto os parceiros comerciais tiveram acesso a camarotes exclusivos.

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No ambiente digital, a Itambé realizou uma publicação em colaboração com o perfil oficial da Copa do Brasil Feminina para divulgar a campanha "Antes do sabor da vitória, tem Itambé Zero".

"Entrega" da bola da final feita pela Amazon, uma das patrocinadoras (Foto: Staff Images / Heatmap)

Ações também envolveram os torcedores

A FSports, responsável pelos direitos comerciais das competições femininas da CBF, promoveu atividades para o público presente no Beira-Rio. Entre elas, estavam a distribuição de tatuagens temporárias personalizadas e uma experiência de fotografia impressa na hora.

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A empresa também realizou ações do Movimento Brasileiras, projeto desenvolvido em parceria com o aplicativo Todas Por Uma, voltado ao combate à violência contra a mulher. Mensagens da campanha foram exibidas nos painéis de LED ao redor do campo, com orientações sobre a iniciativa e o aplicativo.

Outra ação foi "O Drop da Final", desenvolvida pelo Movimento Brasileiras em parceria com a tecnologia da Augmento. A campanha ofereceu desafios que podiam ser acessados gratuitamente pelo navegador do celular, sem necessidade de baixar um aplicativo, com distribuição de prêmios.

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Jogadoras do Inter e Flamengo foram presenteadas com um kit da Monange (Foto: Staff Images / Heatmap)

Patrocínios abrangem três competições

Os contratos comerciais citados pela FSports envolvem três torneios organizados pela CBF: o Brasileirão Feminino A1, a Copa do Brasil Feminina e a Supercopa Feminina. De acordo com a empresa, as propriedades somam cerca de 240 partidas por temporada, audiência superior a 60 milhões de espectadores e valor de mídia estimado em mais de R$ 321 milhões.

A FSports detém os direitos comerciais da categoria junto à CBF no ciclo de 2025 a 2029 e trabalha com a agência Heatmap na comercialização dos patrocínios.

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— A final da Copa do Brasil Feminina é mais uma oportunidade de mostrar a força da modalidade e sua capacidade de mobilizar torcedores, marcas e parceiros comerciais. Nosso trabalho é desenvolver um ambiente cada vez mais atrativo para os patrocinadores, com iniciativas que vão além da exposição de marca e proporcionam experiências e conexões com o público. A diversidade de ativações nesta decisão demonstra como o futebol feminino vem ampliando suas possibilidades comerciais — avalia Ruskaya Zanini, COO da FSports.

— As marcas estão percebendo que o futebol feminino oferece alternativas que vão muito além da visibilidade durante os jogos. Hoje, os patrocinadores conseguem desenvolver ações de relacionamento, experiências presenciais e conteúdos digitais que aproximam seus produtos dos consumidores. O volume de ativações realizadas na final mostra uma evolução na forma como as empresas utilizam o futebol feminino em suas estratégias de marketing — acrescenta Renê Salviano, CEO da Heatmap.

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Amazon, Coca-Cola, Hyundai, Uber, Itambé, Monange e Sicoob são os atuais patrocinadores das competições femininas da CBF.