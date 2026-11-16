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Final da Copa do Brasil Feminina tem ativações de patrocinadores no Beira-Rio

Marcas promoveram ações com torcedores e atletas, conteúdos digitais e premiação individual durante a decisão entre Internacional e Flamengo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 11:18
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Campeãs da Copa do Brasil Feminino 2026 celebram no campo diante da torcida.
Foto: Staff Images - Heatmap

A final da Copa do Brasil Feminina, vencida pelo Internacional diante do Flamengo neste domingo (15), no Beira-Rio, também foi marcada por ações dos patrocinadores da competição. As empresas realizaram ativações no estádio, distribuíram brindes, promoveram experiências para convidados e produziram conteúdos relacionados à decisão.

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Uma das iniciativas foi a premiação da Craque da Torcida, promovida pelo Sicoob. Monalisa, lateral do Flamengo, recebeu R$ 30 mil após ser escolhida por votação pública no site da marca. A entrega aconteceu depois do apito final e foi realizada pela nadadora Ana Sátila e pela influenciadora Nat Guareschi.

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Três pessoas em campo de futebol, entrevistando atleta na final da Copa do Brasil; uma com celular, outra com microfone.
Monalisa, do Flamengo, foi eleita Craque da Galera (Foto: Staff Images - Heatmap)

Hyundai e Amazon realizaram uma ação conjunta com a bola oficial da decisão. A Uber, por sua vez, produziu conteúdos especiais com um criador de conteúdo em parceria com o perfil Brasileiras. Já a Coca-Cola levou 30 influenciadores ao estádio.

A Monange presenteou jogadoras de Internacional e Flamengo com kits de produtos nos vestiários, antes da partida. A marca, em conjunto com a Hyundai, também promoveu sessões de Matchday para clientes convidados, enquanto os parceiros comerciais tiveram acesso a camarotes exclusivos.

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No ambiente digital, a Itambé realizou uma publicação em colaboração com o perfil oficial da Copa do Brasil Feminina para divulgar a campanha "Antes do sabor da vitória, tem Itambé Zero".

Jogador de futebol de costas, uniforme preto com Midea, na final da Copa do Brasil, ao lado de uma caixa.
"Entrega" da bola da final feita pela Amazon, uma das patrocinadoras (Foto: Staff Images / Heatmap)

Ações também envolveram os torcedores

A FSports, responsável pelos direitos comerciais das competições femininas da CBF, promoveu atividades para o público presente no Beira-Rio. Entre elas, estavam a distribuição de tatuagens temporárias personalizadas e uma experiência de fotografia impressa na hora.

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A empresa também realizou ações do Movimento Brasileiras, projeto desenvolvido em parceria com o aplicativo Todas Por Uma, voltado ao combate à violência contra a mulher. Mensagens da campanha foram exibidas nos painéis de LED ao redor do campo, com orientações sobre a iniciativa e o aplicativo.

Outra ação foi "O Drop da Final", desenvolvida pelo Movimento Brasileiras em parceria com a tecnologia da Augmento. A campanha ofereceu desafios que podiam ser acessados gratuitamente pelo navegador do celular, sem necessidade de baixar um aplicativo, com distribuição de prêmios.

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Vestiário com camisas vermelhas 36 (Sarah) e 34 (Almeida) penduradas, prontos para a final da Copa do Brasil.
Jogadoras do Inter e Flamengo foram presenteadas com um kit da Monange (Foto: Staff Images / Heatmap)

Patrocínios abrangem três competições

Os contratos comerciais citados pela FSports envolvem três torneios organizados pela CBF: o Brasileirão Feminino A1, a Copa do Brasil Feminina e a Supercopa Feminina. De acordo com a empresa, as propriedades somam cerca de 240 partidas por temporada, audiência superior a 60 milhões de espectadores e valor de mídia estimado em mais de R$ 321 milhões.

A FSports detém os direitos comerciais da categoria junto à CBF no ciclo de 2025 a 2029 e trabalha com a agência Heatmap na comercialização dos patrocínios.

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— A final da Copa do Brasil Feminina é mais uma oportunidade de mostrar a força da modalidade e sua capacidade de mobilizar torcedores, marcas e parceiros comerciais. Nosso trabalho é desenvolver um ambiente cada vez mais atrativo para os patrocinadores, com iniciativas que vão além da exposição de marca e proporcionam experiências e conexões com o público. A diversidade de ativações nesta decisão demonstra como o futebol feminino vem ampliando suas possibilidades comerciais — avalia Ruskaya Zanini, COO da FSports.

— As marcas estão percebendo que o futebol feminino oferece alternativas que vão muito além da visibilidade durante os jogos. Hoje, os patrocinadores conseguem desenvolver ações de relacionamento, experiências presenciais e conteúdos digitais que aproximam seus produtos dos consumidores. O volume de ativações realizadas na final mostra uma evolução na forma como as empresas utilizam o futebol feminino em suas estratégias de marketing — acrescenta Renê Salviano, CEO da Heatmap.

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Amazon, Coca-Cola, Hyundai, Uber, Itambé, Monange e Sicoob são os atuais patrocinadores das competições femininas da CBF.

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