Ex-jogadora da Seleção Brasileira é presa em operação contra o Comando Vermelho em Fortaleza
Gabi Morais, de 32 anos, tem passagens por Corinthians e Internacional e é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro para a facção criminosa
A ex-jogadora da Seleção Brasileira Gabi Morais foi presa na última terça-feira (17), em Fortaleza, durante uma operação policial contra o Comando Vermelho (CV). A atleta, de 32 anos, é suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro para a facção criminosa. As informações foram divulgadas pelo 'g1'.
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A prisão ocorreu no âmbito da Operação Correnteza, que cumpriu 16 mandados de prisão contra investigados por atuação criminosa na comunidade do Lagamar, no bairro São João do Tauape. Além das capturas, a ação resultou no bloqueio de aproximadamente R$ 24 milhões em contas bancárias e na apreensão de 17 veículos.
Investigação aponta esquema de lavagem de dinheiro
De acordo com as investigações, Gabi Morais é suspeita de participar da movimentação financeira do Comando Vermelho por meio de um esquema de lavagem de dinheiro. A apuração policial durou aproximadamente dois anos e identificou empresas utilizadas para dissimular recursos provenientes do tráfico de drogas.
O delegado Renê Mesquita, diretor do Departamento de Repressão à Lavagem de Dinheiro, explicou como funcionava o esquema investigado.
— Identificamos o núcleo principal dessa organização criminosa, responsável pela abertura de empresas de prestação de serviços, de venda de produtos, que eram usadas de fachada para ocultar a real movimentação financeira, que era advinda do tráfico de drogas — afirmou.
Até a publicação das informações pelo g1, a defesa da ex-jogadora não havia sido localizada.
Gabi Morais tem passagens por Corinthians e Internacional
Gabi Morais construiu carreira no futebol feminino e chegou a defender a Seleção Brasileira nas categorias principal e sub-20. A jogadora também participou da Copa do Brasil de 2012.
Entre os clubes pelos quais passou estão Corinthians e Internacional. No time gaúcho, a atleta renovou contrato em 2024, mas encerrou seu vínculo com o clube neste ano.
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