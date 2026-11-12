A derrota do Flamengo por 3 a 1 para o Internacional, nesta quarta-feira (11), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil Feminina, não foi o único assunto abordado após a partida. Na zona mista, após o jogo, no Estádio Luso-Brasileiro, a volante Djeni, camisa 8 do Rubro-Negro, criticou a CBF pela falta de planejamento e organização na competição.

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A jogadora chamou de "grande descaso" a definição do calendário da decisão. Segundo Djeni, o sorteio que determinou o confronto aconteceu na segunda-feira (9), enquanto a partida de ida foi disputada dois dias depois. Além disso, o horário do jogo teria sido comunicado apenas às 23h30 de segunda-feira, dificultando a mobilização da torcida.

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— Acho isso um grande descaso com a nossa modalidade. É menos de um ano da Copa do Mundo e o campeonato nacional está sendo tratado desse jeito. Para a gente ter uma Seleção forte, precisamos de um campeonato nacional forte, porque aí é o elo entre um e outro. E isso foi um tremendo descaso — afirmou.

Djeni cobra planejamento da CBF para o futebol feminino

A volante também questionou a falta de cobranças públicas à entidade pela divulgação tardia das informações sobre a decisão. Para a camisa 8, a organização do calendário precisa considerar o tempo necessário para que os clubes mobilizem seus torcedores e preparem a estrutura para os jogos.

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Djeni ainda demonstrou preocupação com a próxima edição do Campeonato Brasileiro Feminino. Na avaliação da atleta, existe o risco de os clubes voltarem a receber informações sobre datas e horários muito próximos do início das partidas.

— É a mesma coisa do Brasileiro do ano que vem. Provavelmente uma semana, duas antes da competição, talvez a gente fique sabendo quando joga, porque no feminino é sempre assim. Então, acho que isso tem que mudar — completou.

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Djeni também questionou a mudança no ritmo de disputa da Copa do Brasil Feminina justamente na reta decisiva do torneio. Segundo a volante, a competição vinha sendo realizada com intervalo de uma semana entre os jogos, mas o calendário foi acelerado nas fases finais, sem que os clubes tivessem tempo adequado para se organizar. A camisa 8 ironizou a decisão e cobrou mais consideração com a modalidade.

— A Copa do Brasil estava sendo um jogo por semana, aí, do nada, chegou no principal momento da competição: "Ah, vamos acabar logo, né? Para que durar um pouco mais?" — criticou.

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Djeni em ação pelo Flamengo (Foto: Reprodução)

Jogadora comenta possibilidade de Flamengo jogar no Maracanã

Outro assunto abordado por Djeni foi a possibilidade de o Flamengo mandar a decisão da Copa do Brasil Feminina no Maracanã. A jogadora reconheceu que atuar no estádio é um desejo do elenco, mas ressaltou que uma mudança de local exige planejamento e antecedência.

— Não tem tempo hábil de planejamento. E, pô, é nosso sonho jogar no Maraca também. Mas acho que tem que ter um cuidado de ter um tempo hábil para isso acontecer, não é do dia para a noite. Eu vi a movimentação, é algo que a gente gostaria muito também — declarou.

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Apesar das críticas à organização, a volante valorizou a presença da torcida rubro-negra no Luso-Brasileiro, mesmo com o curto intervalo entre a confirmação da partida e sua realização. Ela também projetou apoio dos torcedores no confronto decisivo em Porto Alegre.

Flamengo precisa reverter desvantagem contra o Internacional

Dentro de campo, o Flamengo terá uma missão complicada para conquistar o título. Com a vitória por 3 a 1 no primeiro confronto, o Internacional construiu uma vantagem importante para a partida de volta.

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Valéria, Sole Jaimes e Débora marcaram para as Gurias Coloradas, enquanto Letícia Oliveira fez o gol rubro-negro. Valéria e Sole Jaimes, que já defenderam o Flamengo, aplicaram a chamada lei da ex na decisão.

O segundo jogo será disputado no próximo domingo (15), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e terá transmissão ao vivo e com imagens no Lance!TV. O Internacional pode perder por até um gol de diferença para conquistar o título inédito. Caso o Flamengo vença por dois gols de vantagem, a decisão será nos pênaltis.

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