A Copa do Brasil Feminina de 2026 chegou ao fim neste domingo (15) com a conquista do Internacional sobre o Flamengo. Após superar o adversário por 3 a 1 na partida de ida, disputada no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, a equipe gaúcha venceu o duelo de volta por 1 a 0 e frustrou as comemorações de aniversário do clube carioca. Paty Llanos marcou o gol do triunfo diante de mais de 20 mil torcedores no Estádio Beira-Rio.

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Na primeira partida da decisão, o Internacional saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada na etapa final. Letícia Oliveira abriu o marcador para o Flamengo, enquanto Valéria Cantuário, Débora e Sole Jaimes marcaram os gols da equipe gaúcha.

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Internacional recebeu o Flamengo no Beira-Rio (Foto: Divulgação/Flickr/Internacional)

Como foi o jogo entre Internacional e Flamengo?

Primeiro tempo com gol anulado

A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio entre as equipes. Apesar de o Flamengo ter a necessidade de reverter a desvantagem no placar agregado, a produção ofensiva foi pouco expressiva, e a partida seguiu para o intervalo sem gols. O lance de maior destaque ocorreu quando Sole Jaimes balançou as redes para as mandantes, mas o gol acabou anulado após revisão do árbitro de vídeo (VAR).

Segundo tempo

Na etapa final, o Internacional confirmou o favoritismo e abriu o placar aos 14 minutos, quando Paty Llanos concluiu um contra-ataque rápido. Mesmo com a vantagem de três gols no placar agregado, a equipe comandada por Fred Constantino manteve o ímpeto ofensivo e quase ampliou instantes depois, em finalização de Paola que acertou a rede pelo lado de fora.

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Na reta final da partida, o Flamengo assumiu maior posse de bola e apostou em cruzamentos na área, mas não conseguiu superar a defesa adversária. Laysa teve duas oportunidades para diminuir o prejuízo, porém desperdiçou uma cabeçada na área e finalizou por cima do travessão em outro lance. Djeni também levou perigo em cobrança de falta, mas não acertou o alvo. Já nos acréscimos, Cristiane balançou as redes de cabeça, mas estava impedida.