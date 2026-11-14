Internacional x Flamengo: onde assistir à final da Copa do Brasil Feminina
Equipes se enfrentam pelo jogo da volta da Copa do Brasil Feminina
Internacional e Flamengo decidem o título da Copa do Brasil Feminina de 2026 neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Após vencer o jogo de ida por 3 a 1, no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, as Coloradas chegam com vantagem na disputa pelo troféu. A partida terá transmissão ao vivo do Lance!TV, no YouTube.
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Ficha do jogo
Na primeira partida da decisão, o Internacional saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada na etapa final. Letícia Oliveira abriu o marcador para o Flamengo, enquanto Valéria Cantuário, Débora e Sole Jaimes marcaram os gols da equipe gaúcha, que agora está a um passo de conquistar o título inédito.
Como chegam as equipes
O Internacional chega à partida decisiva com dois gols de vantagem no placar agregado. Para conquistar o título no tempo normal, as Coloradas podem até perder por um gol de diferença. Caso sejam derrotadas por dois gols, a decisão será nos pênaltis. A equipe gaúcha disputa sua primeira final da Copa do Brasil Feminina e tenta fechar a campanha com a taça.
O Flamengo precisa reverter o resultado construído no jogo de ida para conquistar o título. Depois de sair na frente no Luso-Brasileiro, a equipe de Celso Silva sofreu três gols na etapa final. Para levantar a taça no tempo normal, as rubro-negras precisam vencer por três ou mais gols de diferença. Uma vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis.
Ficha técnica
Internacional (3) x (1) Flamengo
- 🏆 Competição: Copa do Brasil Feminina 2026 – final (jogo de volta)
- 📆 Data e horário: domingo (15), às 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
- 📺 Onde assistir: Lance!TV, no YouTube, Globo, Ge Tv, SporTV, Nsports e XSports
Prováveis escalações
Internacional: Gabi Barbieri; Sorriso, Débora e Bianca; Paola, Lelê, Pati Llanos, Julia Bianchi e Aninha; Valéria e Sole Jaimes.
Flamengo: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Núbia e Jucinara; Letícia, Ju Ferreira, Kaylane e Mariana; Fernanda e Cristiane.
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