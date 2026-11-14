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Internacional x Flamengo: onde assistir à final da Copa do Brasil Feminina

Equipes se enfrentam pelo jogo da volta da Copa do Brasil Feminina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 13:35
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Flamengo e Internacional decidem a Copa do Brasil Feminina no Luso Brasileiro, com jogadoras em campo.
Flamengo e Internacional decidem a Copa do Brasil Feminina no Luso-Brasileiro (Foto: Divulgação / Flickr Internacional)

Internacional e Flamengo decidem o título da Copa do Brasil Feminina de 2026 neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Após vencer o jogo de ida por 3 a 1, no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, as Coloradas chegam com vantagem na disputa pelo troféu. A partida terá transmissão ao vivo do Lance!TV, no YouTube.

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Ficha do jogo

Escudo do Internacional
INT
Escudo do Flamengo
FLA
Final - Volta
Copa do Brasil Feminina
Data e Hora
domingo (15), às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Árbitro
Charly Wendy Straub Deretti (SC)
Assistentes
Fernanda Nandréa Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
Var
Adeli Mara Monteiro (SP)
Onde assistir
Não definido

Na primeira partida da decisão, o Internacional saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada na etapa final. Letícia Oliveira abriu o marcador para o Flamengo, enquanto Valéria Cantuário, Débora e Sole Jaimes marcaram os gols da equipe gaúcha, que agora está a um passo de conquistar o título inédito.

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Como chegam as equipes

O Internacional chega à partida decisiva com dois gols de vantagem no placar agregado. Para conquistar o título no tempo normal, as Coloradas podem até perder por um gol de diferença. Caso sejam derrotadas por dois gols, a decisão será nos pênaltis. A equipe gaúcha disputa sua primeira final da Copa do Brasil Feminina e tenta fechar a campanha com a taça.

O Flamengo precisa reverter o resultado construído no jogo de ida para conquistar o título. Depois de sair na frente no Luso-Brasileiro, a equipe de Celso Silva sofreu três gols na etapa final. Para levantar a taça no tempo normal, as rubro-negras precisam vencer por três ou mais gols de diferença. Uma vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

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Ficha técnica

Internacional (3) x (1) Flamengo

  1. 🏆 Competição: Copa do Brasil Feminina 2026 – final (jogo de volta)
  2. 📆 Data e horário: domingo (15), às 16h (de Brasília)
  3. 📍 Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
  4. 📺 Onde assistir: Lance!TV, no YouTube, Globo, Ge Tv, SporTV, Nsports e XSports

Prováveis escalações

Internacional: Gabi Barbieri; Sorriso, Débora e Bianca; Paola, Lelê, Pati Llanos, Julia Bianchi e Aninha; Valéria e Sole Jaimes.

Flamengo: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Núbia e Jucinara; Letícia, Ju Ferreira, Kaylane e Mariana; Fernanda e Cristiane.

Beira-Rio, palco de Internacional x Santos
Beira-Rio será o palco da final da Copa do Brasil Feminina (Foto: Divulgação/Internacional)

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