Com uma carreira de mais de dez anos no futebol, Gabi Morais construiu sua trajetória entre clubes brasileiros, equipes do exterior e a Seleção Brasileira. Aos 32 anos, a volante voltou ao noticiário nesta terça-feira (17), mas por um motivo fora dos gramados: ela foi presa em Fortaleza, sob suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho (CV).

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Francisca Gabriela Morais da Rocha nasceu em 5 de abril de 1994, na capital cearense. Ao longo da carreira, passou por equipes como Kindermann, Caucaia e Centro Olímpico, antes de ganhar espaço em clubes de maior expressão no futebol feminino.

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A jogadora também acumulou experiências fora do país, além de defender Corinthians e Internacional. No currículo, estão conquistas nacionais e internacionais, assim como convocações para a Seleção Brasileira.

Passagens por Corinthians e Internacional

Um dos períodos de maior destaque da carreira de Gabi foi no Corinthians. A volante integrou o elenco alvinegro em uma fase vitoriosa da equipe, com conquistas de competições nacionais e internacionais.

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Gabi se juntou às Brabas em 2022 em sua segunda passagem (Foto: Divulgação/Corinthians)

Depois, a meio-campista também vestiu a camisa do Internacional. Sua passagem pelo clube gaúcho terminou em fevereiro de 2026, quando deixou o Colorado após uma rescisão contratual. Desde então, não acertou com uma nova equipe.

Experiência com a Seleção Brasileira

Gabi Morais também representou o Brasil em competições internacionais. A jogadora teve passagem pelas categorias de base e chegou à equipe principal, ampliando a lista de experiências acumuladas durante a carreira.

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A trajetória inclui ainda clubes de diferentes mercados, o que fez da volante uma atleta com experiência no futebol brasileiro e no exterior.

Prisão ocorreu durante operação contra o Comando Vermelho

A prisão de Gabi aconteceu na terça-feira (17), em Fortaleza, durante uma operação policial que investiga a atuação do Comando Vermelho na capital cearense. A jogadora é suspeita de envolvimento com a organização criminosa, segundo divulgou o 'g1'.

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A investigação tem como alvo pessoas apontadas como integrantes da facção, que atua em diferentes áreas da cidade. O caso segue sob apuração das autoridades.