Quem é Gabi Morais, ex-jogadora da Seleção Brasileira presa em operação contra o CV
Com passagens por Inter e Corinthians, volante está sem clube desde fevereiro deste ano, quando optou pela rescisão contratual com as Gurias Coloradas
Com uma carreira de mais de dez anos no futebol, Gabi Morais construiu sua trajetória entre clubes brasileiros, equipes do exterior e a Seleção Brasileira. Aos 32 anos, a volante voltou ao noticiário nesta terça-feira (17), mas por um motivo fora dos gramados: ela foi presa em Fortaleza, sob suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho (CV).
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Francisca Gabriela Morais da Rocha nasceu em 5 de abril de 1994, na capital cearense. Ao longo da carreira, passou por equipes como Kindermann, Caucaia e Centro Olímpico, antes de ganhar espaço em clubes de maior expressão no futebol feminino.
A jogadora também acumulou experiências fora do país, além de defender Corinthians e Internacional. No currículo, estão conquistas nacionais e internacionais, assim como convocações para a Seleção Brasileira.
Passagens por Corinthians e Internacional
Um dos períodos de maior destaque da carreira de Gabi foi no Corinthians. A volante integrou o elenco alvinegro em uma fase vitoriosa da equipe, com conquistas de competições nacionais e internacionais.
Depois, a meio-campista também vestiu a camisa do Internacional. Sua passagem pelo clube gaúcho terminou em fevereiro de 2026, quando deixou o Colorado após uma rescisão contratual. Desde então, não acertou com uma nova equipe.
Experiência com a Seleção Brasileira
Gabi Morais também representou o Brasil em competições internacionais. A jogadora teve passagem pelas categorias de base e chegou à equipe principal, ampliando a lista de experiências acumuladas durante a carreira.
A trajetória inclui ainda clubes de diferentes mercados, o que fez da volante uma atleta com experiência no futebol brasileiro e no exterior.
Prisão ocorreu durante operação contra o Comando Vermelho
A prisão de Gabi aconteceu na terça-feira (17), em Fortaleza, durante uma operação policial que investiga a atuação do Comando Vermelho na capital cearense. A jogadora é suspeita de envolvimento com a organização criminosa, segundo divulgou o 'g1'.
A investigação tem como alvo pessoas apontadas como integrantes da facção, que atua em diferentes áreas da cidade. O caso segue sob apuração das autoridades.
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