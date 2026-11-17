A Copa do Mundo Feminina da FIFA completa 35 anos em 2026, consolidada como uma das principais competições do futebol mundial. Desde a edição inaugural, disputada na China, em 1991, o torneio passou por transformações importantes, ampliou o número de participantes e alcançou marcas expressivas de público e audiência. O próximo capítulo dessa trajetória será escrito no Brasil, que receberá a competição em 2027, pela primeira vez na América do Sul.

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Ao longo de nove edições, cinco seleções conquistaram o título mundial: Estados Unidos, Alemanha, Noruega, Japão e Espanha. O crescimento também pode ser observado no formato da disputa. O torneio começou com 12 equipes e chegou a 32 participantes em 2023, quando registrou quase 2 milhões de torcedores nos estádios e audiência global superior a 2 bilhões de pessoas.

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A primeira Copa do Mundo Feminina foi realizada em novembro de 1991, na China. Na ocasião, 12 seleções disputaram 26 partidas, com 99 gols marcados. Os Estados Unidos conquistaram o título ao vencerem a Noruega por 2 a 1 na final, acompanhada por mais de 60 mil torcedores em Guangzhou. O Brasil também teve uma representante em um momento histórico: Cláudia Vasconcelos foi a árbitra da disputa pelo terceiro lugar.

Naquele período, as partidas tinham duração de 80 minutos. A mudança para os tradicionais 90 minutos aconteceu na edição seguinte, em 1995, na Suécia. O Mundial também passou a ter importância para o desenvolvimento da modalidade nos Jogos Olímpicos, servindo como classificatório para a estreia do futebol feminino em Atlanta, em 1996. Foi nessa edição que Formiga, aos 17 anos, disputou sua primeira Copa do Mundo.

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Cartaz da Copa do Mundo de 1995 (Foto: Divulgação)

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Crescimento do Mundial e primeiros resultados históricos do Brasil

Em 1999, nos Estados Unidos, a competição passou a contar com 16 seleções. O torneio reuniu mais de 1,19 milhão de espectadores nos estádios ao longo de 32 partidas. A decisão entre as anfitriãs e a China levou 90.185 pessoas ao Rose Bowl, em Pasadena, estabelecendo, na época, o recorde mundial de público em um evento esportivo feminino.

A Seleção Brasileira também alcançou um resultado inédito naquele Mundial. Com a campanha encerrada na terceira colocação, o país chegou pela primeira vez às semifinais. Nas quartas de final, Sissi marcou na prorrogação o gol da vitória por 4 a 3 sobre a Nigéria.

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Em 2003, outra geração começou a escrever sua história na competição. Aos 17 anos, Marta fez sua estreia em Copas do Mundo e marcou na vitória brasileira sobre a Coreia do Sul. Na mesma edição, a Alemanha conquistou seu primeiro título mundial.

Quatro anos depois, em 2007, o Brasil alcançou sua primeira final. Liderada por Marta, Cristiane e Formiga, a Seleção terminou com o vice-campeonato. Apesar da derrota na decisão, Marta foi eleita a melhor jogadora do torneio e terminou como artilheira da competição.

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A edição de 2011 teve o Japão como campeão pela primeira vez, poucos meses depois de o país ser atingido por um terremoto e um tsunami. Em 2015, no Canadá, o Mundial ampliou novamente seu formato, passando de 16 para 24 seleções. Naquele torneio, Marta chegou a 15 gols em Copas e superou a alemã Birgit Prinz como maior artilheira da história da competição.

Na França, em 2019, a brasileira ampliou o próprio recorde ao marcar seu 17º gol em Mundiais, tornando-se a maior goleadora da história das Copas do Mundo, considerando as competições masculina e feminina. A edição registrou audiência global de 1,12 bilhão de pessoas e terminou com o tetracampeonato dos Estados Unidos.

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Estados Unidos é a seleção com mais títulos da Copa do Mundo Feminina (Foto: Divulgação)

Copa de 2023 registra recordes e consagra nova campeã

A edição mais recente, realizada em 2023 na Austrália e na Nova Zelândia, marcou outra etapa de expansão do futebol feminino. Pela primeira vez, 32 seleções participaram da disputa, que terminou com o título inédito da Espanha, após vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra na decisão.

O Mundial também foi marcado por campanhas históricas. Colômbia, Marrocos e África do Sul chegaram pela primeira vez à fase eliminatória, enquanto a Austrália alcançou uma semifinal inédita.

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Os números reforçaram o alcance internacional da competição. Ao todo, 1.978.274 torcedores acompanharam os jogos presencialmente, e a audiência global ultrapassou 2 bilhões de pessoas.

Brasil 2027: primeira Copa do Mundo Feminina na América do Sul

A próxima edição será disputada no Brasil, em 2027. O país será o primeiro da América do Sul a receber a Copa do Mundo Feminina da FIFA, que chegará à sua décima edição após 35 anos de crescimento e mudanças no cenário internacional.

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O torneio também representa uma oportunidade de ampliar a presença do futebol feminino na região e fortalecer o legado da modalidade para as próximas gerações. O Brasil, que já chegou à decisão em 2007, terá a oportunidade de sediar pela primeira vez o principal evento do futebol feminino mundial.

O Mundial será disputado em oito cidades brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

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Entre os destaques da preparação está o Rio de Janeiro. O Maracanã será palco da abertura da competição e receberá pela terceira vez uma final de Copa do Mundo, reforçando a importância do estádio na história do futebol.

As demais cidades também projetam o torneio como uma oportunidade de celebrar a evolução da modalidade, valorizar a cultura local e ampliar o alcance do esporte dentro e fora dos gramados.

Marta e Formiga em ação na Copa do Mundo de 2015 (Foto: Divulgação)

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