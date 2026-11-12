A taça da Copa do Mundo Feminina é um dos principais símbolos do futebol mundial e estará em disputa pela primeira vez no Brasil em 2027. O troféu chegou ao país e foi apresentado oficialmente à imprensa nesta quinta-feira (12), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O modelo atual tem 47 centímetros de altura, 13 centímetros de largura e pesa 4,6 quilos. Sua estrutura combina bronze banhado a ouro e alumínio, enquanto a base é produzida com granito Verde Candeias, pedra brasileira extraída em Minas Gerais, na região de Candeias.

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Taça da Copa do Mundo Feminina na CBF (Foto: Nathalia Gomes/Lance!)

Como surgiu o atual troféu da Copa do Mundo Feminina?

Em 1995 foi desenvolvido um novo modelo para ser utilizado a partir da Copa do Mundo Feminina de 1999, disputada nos Estados Unidos. O projeto foi assinado pelo designer William Sawaya e produzido artesanalmente por especialistas do estúdio milanês Sawaya & Moroni.

O desenho apresenta uma faixa em espiral que envolve uma bola de futebol posicionada no topo. A proposta visual busca representar características associadas ao futebol feminino, como atletismo, dinamismo e elegância.

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Quando será a Copa do Mundo Feminina de 2027?

A edição de 2027 será a primeira Copa do Mundo Feminina realizada na América do Sul. O Brasil receberá o torneio entre 24 de junho e 25 de julho, com a participação de 32 seleções.

As partidas serão disputadas em oito cidades-sede: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.