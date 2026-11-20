O futebol brasileiro tem uma presença expressiva de jogadores negros dentro de campo, mas essa representatividade não se reflete nos cargos de comando. Apesar de serem a maioria entre os atletas, profissionais negros ainda são minoria entre os treinadores dos principais clubes do país.

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O cenário evidencia uma desigualdade que vai além das quatro linhas e ganha ainda mais relevância nesta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra. O Lance! preparou um especial para mostrar os obstáculos enfrentados por treinadores negros no futebol brasileiro, com dados de uma pesquisa e relatos de quem vive essa realidade.

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Um levantamento realizado nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2024 pelo pesquisador Dr. Donald Verônico, doutor pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP), identificou que 57,91% dos jogadores eram negros. Entre os treinadores principais, porém, o percentual era de apenas 12,5%.

O estudo analisou 40 treinadores. Desse total, 82,5% foram identificados como brancos, enquanto nenhum foi classificado especificamente como preto. A diferença exige uma observação sobre os critérios utilizados: seguindo a classificação do IBGE, a pesquisa considera a população negra como a soma de pessoas pretas e pardas. Assim, os 12,5% de treinadores negros identificados eram pardos.

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Gráfico com treinadores negros (Foto: Arte/Lance!)

Para Donald Verônico, a desigualdade é consequência das barreiras raciais que acompanham a trajetória desses profissionais, inclusive daqueles que construíram suas carreiras como jogadores antes de buscar espaço na comissão técnica.

— Então, se a maioria dos jogadores é negra, o que explica termos tão poucos treinadores negros? A explicação é o racismo e a forma como este influencia a trajetória destes profissionais. Embora tenham sido jogadores, na sua maioria, devido às inúmeras barreiras que existem — e que vamos comentar nas próximas perguntas —, muitos ficam pelo caminho e não conseguem aceder, ter oportunidades, ou estar presentes na função de treinador de futebol.

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Acesso, permanência e recolocação: as barreiras para treinadores negros

A desigualdade não se manifesta apenas na contratação. Segundo Donald Verônico, treinadores negros enfrentam obstáculos para conseguir a primeira oportunidade, estão sujeitos a uma cobrança maior durante o trabalho e encontram mais dificuldades para retornar ao mercado após uma demissão.

O cenário também aparece no número de profissionais à frente dos clubes da elite. De acordo com Verônico, Seedorf, do Corinthians, é o único treinador negro na Série A na reta final do Campeonato Brasileiro de 2026. O pesquisador cita as saídas de Jair Ventura e Roger Machado de seus antigos clubes. Com apenas um representante entre os 20 times, o percentual é de 5%.

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Clarence Seedorf, técnico do Corinthians, é o único negro no Brasileirão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Em sua pesquisa, Verônico divide a discriminação em três etapas: acesso, tratamento e movimento. A primeira diz respeito à dificuldade de conseg

uir uma oportunidade. A segunda envolve a cobrança e a menor tolerância aos resultados. Já a terceira está relacionada ao tempo que o treinador negro leva para conseguir um novo emprego após deixar um clube.

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— Começando pela discriminação no acesso: o treinador negro, mesmo tendo um passado como jogador, depara-se frequentemente com a falta de uma primeira oportunidade para assumir o cargo. É aqui que a barreira se inicia. Quando, finalmente, consegue essa oportunidade, entra em cena a discriminação no tratamento. A minha pesquisa revela que a tolerância para os maus resultados é muito menor e a cobrança é substancialmente maior. Além disso, a duração dos contratos é diferenciada, acabando muitas vezes por ser mantidos apenas como treinadores interinos.

— Por fim, quando esse profissional é despedido, enfrenta aquilo a que chamamos de discriminação no movimento, que corresponde à fase de recolocação no mercado. O treinador negro leva muito mais tempo a ser recontratado e a conseguir uma nova oportunidade. Todos estes tipos de discriminação enquadram-se no nível organizacional, representando um claro viés de liderança que abordo na minha investigação.

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Outro obstáculo apontado pelo pesquisador está nos estereótipos associados aos profissionais negros. Enquanto jogadores, são frequentemente reconhecidos pela força física, habilidade e velocidade. Quando buscam posições de liderança, entretanto, enfrentam uma percepção que questiona suas capacidades intelectuais e de comando.

— No que diz respeito aos jogadores e treinadores negros de futebol, o estereótipo que frequentemente carregam é o de que as pessoas negras são biologicamente avantajadas, possuindo força, habilidade e destreza. Assim, são vistas como biologicamente dotadas para a prática da modalidade, mas, em contrapartida, considera-se que carecem dos conhecimentos e das habilidades cognitivas necessárias para liderar e ocupar cargos de comando.

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Roger Machado relata exigência maior para treinadores negros

A experiência de Roger Machado como treinador também ajuda a compreender as dificuldades apontadas pelo estudo. Em entrevista ao Lance!, o técnico falou sobre a necessidade de demonstrar sua capacidade profissional constantemente e as exigências que, na sua avaliação, são diferentes para profissionais negros e brancos.

— Sempre tive a consciência de que precisava estar ainda mais preparado para competir por esse espaço. O profissional negro muitas vezes precisa apresentar um nível de excelência que não é exigido da mesma forma de um profissional branco. O que para alguns é suficiente para conquistar uma oportunidade, para nós nem sempre é. O estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, do IBGE, com dados de 2025, mostra que as diferenças de rendimento persistem mesmo entre profissionais com ensino superior, por exemplo. Essa necessidade constante de reafirmar nossa capacidade acaba tendo um peso emocional, um desgaste. Por um lado, nos motiva a buscar conhecimento e evoluir, mas, por outro, torna a nossa trajetória mais desafiadora.

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O treinador também destacou a influência das redes de relacionamento nas contratações do futebol. Para ele, as indicações e os vínculos pessoais têm um peso importante na abertura de oportunidades, mas nem todos os profissionais conseguem acessar esses espaços nas mesmas condições.

— O futebol é um ambiente em que as relações pessoais têm um peso muito grande. Mas precisamos entender que nem todos partem do mesmo lugar ou têm acesso aos mesmos ambientes. Se historicamente tivemos dificuldades para ocupar espaços de poder, também tivemos menos possibilidades de construir relações dentro deles. Muitas portas se abrem a partir de uma indicação, de uma relação de confiança. O desafio é fazer com que essas portas se mantenham abertas para outros andares desta estrutura, da mesma forma que no campo.

Roger Machado, técnico do São Paulo, gesticula durante partida contra o O'Higgins pela Copa Sul-Americana, em 7 de maio de 2026. (Foto: Rodrigo Arangua/AFP)

A diferença também aparece na avaliação dos resultados. Roger considera que um trabalho malsucedido de um treinador negro pode acabar sendo utilizado para reforçar preconceitos contra outros profissionais da mesma raça, enquanto o insucesso de um treinador branco tende a ser tratado como uma questão individual.

— A cobrança por resultados faz parte da nossa profissão, mas existe um peso adicional em ocupar um espaço no qual ainda somos poucos. Se o trabalho de um treinador branco não dá certo, dificilmente isso coloca em dúvida a capacidade dos demais treinadores brancos. Já o nosso insucesso pode reforçar estereótipos e preconceitos e dificultar a chegada de outros profissionais negros. É um peso que carregamos e que não deveríamos carregar. Queremos ter o direito de errar, aprender e evoluir sem que a cor da minha pele transforme cada resultado em um julgamento coletivo.

— Assim como acontece na sociedade, as qualidades dos profissionais negros tendem a ser vistas como individuais, enquanto seus defeitos são generalizados. Com os profissionais brancos, muitas vezes ocorre o contrário: os defeitos são tratados como individuais e as qualidades, como coletivas.

Branquitude e meritocracia também influenciam contratações

Outro ponto identificado por Donald Verônico é a influência da branquitude e do discurso da meritocracia na manutenção da desigualdade racial. Com base nos estudos da pesquisadora Cida Bento, o especialista explica que a branquitude está relacionada a vantagens estruturais e privilégios raciais que nem sempre são percebidos por quem os possui.

No futebol, essa dinâmica aparece principalmente nas redes de relacionamento que concentram dirigentes, gestores e profissionais responsáveis pelas contratações. Segundo o pesquisador, esses espaços são ocupados majoritariamente por homens brancos, o que dificulta a entrada de treinadores negros nos processos de escolha.

— Na minha tese, destaco que a branquitude nos grandes clubes de futebol está estreitamente ligada à rede de contactos ('network') – formada por gestores, dirigentes, líderes e treinadores, quase todos homens e brancos. Estas pessoas relacionam-se entre si e mantêm esse privilégio no meio. A contratação de treinadores não obedece, de fato, a um processo seletivo formal, diferentemente de outros cargos nas mesmas empresas, ocorrendo por indicação desta mesma rede de contatos.

— Como os treinadores negros não fazem parte deste núcleo, as oportunidades recaem sempre sobre aqueles que dele fazem parte, o que perpetua a manutenção do privilégio pelo grupo hegemônico: homens brancos, que são precisamente os que detêm o poder e ocupam os cargos de liderança no futebol.

A meritocracia também é questionada pelo pesquisador. Na avaliação dele, o discurso de que as oportunidades são conquistadas exclusivamente pelo mérito individual acaba sendo utilizado para justificar diferenças que têm origem em questões estruturais.

— Numa sociedade racista, utiliza-se a meritocracia para justificar que a desigualdade racial, o desemprego e a privação se devem à falta de mérito e de qualificação das pessoas, e não a uma questão estrutural. Utiliza-se o discurso da meritocracia para explicar, por exemplo, os resultados dos processos seletivos, das contratações e das promoções que colocam os homens brancos em posições de poder.

— E o que é que eu trago como resultado da minha tese? Exatamente isso: muitos entrevistados referem-se à falta de capacidade, à falta de qualificação ou à melhor qualificação dos brancos para justificar a sub-representatividade dos negros. Contudo, sabemos que isso não corresponde à verdade. Em muitos casos, a pessoa negra tem a mesma qualificação e não lhe é dada a oportunidade, ou então não teve sequer acesso à formação devido a inúmeros fatores. Portanto, em relação à meritocracia, é isto.

Debate sobre diversidade ainda não se converteu em mudanças

Apesar do crescimento das discussões sobre racismo e representatividade no futebol, Donald Verônico avalia que o debate ainda não produziu mudanças concretas nas contratações e na gestão dos clubes. O pesquisador aponta a ausência de medidas afirmativas, de dados raciais detalhados e de políticas institucionais voltadas à igualdade.

— Apesar de o debate ter ganho mais espaço, o discurso que ainda prevalece no imaginário coletivo é o de que o futebol é racialmente democrático, perpetuando a ideia de uma 'democracia racial'. Seja por ingenuidade ou por manifesta má-fé, os gestores agem como se a diversidade visível dentro das quatro linhas se transferisse naturalmente para os cargos de comando, o que sabemos não acontecer – e perante isso, nada é feito.

Roger Machado também defende mudanças na estrutura dos clubes e na maneira como a sociedade enxerga os profissionais negros. Para o treinador, ampliar a presença de pessoas negras nos espaços de decisão é parte fundamental desse processo.

— Precisamos, antes de tudo, mudar a maneira como a sociedade enxerga a população negra. Ressignificar a negritude como potência, como produtora de conhecimento, inteligência e capacidade de liderança. Isso passa também por ampliar a presença de profissionais negros nos espaços de decisão do futebol.

Mulheres negras enfrentam barreiras ainda maiores no futebol

A desigualdade racial nos cargos de comando também atinge as mulheres. Embora a participação feminina no futebol tenha avançado nos últimos anos, a presença de mulheres negras em posições de liderança continua reduzida.

Donald Verônico destaca que o racismo e o machismo se cruzam na trajetória dessas profissionais. O pesquisador ressalta que sua investigação não teve como foco específico as treinadoras, mas aponta a sub-representatividade feminina, especialmente entre mulheres negras, nos espaços de decisão da modalidade.

— Quando falamos especificamente de mulheres negras, é fundamental introduzir o conceito de interseccionalidade: estas mulheres sofrem diferentes tipos de opressão que se somam e se cruzam no futebol, nomeadamente o racismo e o machismo. Embora a minha pesquisa se tenha focado nos treinadores e jogadores negros (homens) e, como referi anteriormente, exista uma lacuna de dados oficiais no futebol, a nossa perceção é muito clara: existem muitas mulheres negras a jogar futebol no Brasil. No entanto, quase nenhuma exerce cargos de comando.

— As poucas mulheres que conseguem aceder a posições de liderança nas equipas, seja como treinadoras ou em cargos de gestão, são brancas. Isto demonstra que a situação da mulher negra, e em particular da treinadora negra, é ainda mais difícil, refletindo de forma clara e agravada o que já acontece com a mulher negra na sociedade em geral.

Baixa representatividade na Série A1

A falta de representatividade de mulheres negras no comando técnico de equipes da elite do futebol feminino brasileiro ainda é um problema evidente. Na edição de 2026 do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, apenas duas treinadoras negras começaram a competição entre os 18 clubes participantes. O número evidencia a baixa presença dessas profissionais em cargos de liderança, mesmo em uma modalidade que busca ampliar a participação feminina dentro e fora de campo.

Na Série A1 de 2026, as duas representantes foram Rosana Augusto, que iniciou a temporada no comando do Palmeiras e deixou o clube em novembro, e Fabiana Guedes, treinadora do Atlético-MG. Ambas representam uma parcela ainda pequena de mulheres negras que conseguem alcançar o principal nível do futebol feminino brasileiro.

Ex-jogadora da Seleção Brasileira, Rosana Augusto construiu trajetória no futebol dentro e fora de campo. Como treinadora, comandou o Palmeiras na temporada de 2026, iniciando o Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 à frente da equipe. A profissional deixou o clube em novembro, após o encerramento da competição nacional.

À frente do Atlético-MG, Fabiana integrou o grupo ainda reduzido de mulheres que ocupam cargos de comando técnico na elite do futebol feminino brasileiro, reforçando a discussão sobre representatividade e oportunidades para profissionais negras na modalidade.