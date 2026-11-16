A atacante Kerolin foi anunciada como embaixadora global da Powerade, marca de bebidas esportivas da Coca-Cola, para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O acordo foi divulgado em novembro de 2026 e faz parte das ações da empresa para o torneio, que será realizado no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho.

A jogadora passa a integrar o grupo de atletas ligados à marca, que é patrocinadora oficial da competição. A campanha, intitulada "Power Para Sua Conquista", tem como tema a preparação dos esportistas e a importância da hidratação durante a rotina de treinos e competições.

continua após a publicidade

Em declaração divulgada pela empresa, Kerolin destacou a oportunidade de representar a marca em um Mundial disputado em seu país de origem.

➡️Fifa divulga regras do sorteio da Copa do Mundo Feminina; confira

— Ser convidada por Powerade para ser embaixadora de marca é uma alegria muito grande e um reconhecimento do meu trabalho – especialmente porque a Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027™ será no país onde eu nasci! Aceitei essa responsabilidade também porque entendo muito bem o poder de fazer pausas estratégicas, se recuperar e retornar com hidratação e desempenho superiores.

A diretora de marketing da Powerade, Natalia Freire, afirmou que a escolha da brasileira está relacionada à trajetória da atleta e à identificação com os valores da campanha.

continua após a publicidade

— Powerade acredita que grandes conquistas nascem da combinação entre preparação, dedicação e hidratação superior. Kerolin, que se consolidou como uma das maiores referências do futebol feminino brasileiro e inspiração para atletas ao redor do mundo, traduz essa jornada de excelência. Sua chegada como embaixadora da marca tem um significado especial, sobretudo em um momento histórico para o esporte que viveremos juntas no próximo ano.

➡️Gio, Alexia Putellas e Sam Kerr revelam ansiedade pelo sorteio da Copa do Mundo Feminina no Brasil

Copa do Mundo Feminina será disputada no Brasil

A edição de 2027 será a primeira Copa do Mundo Feminina realizada na América do Sul. O torneio acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho, em oito cidades brasileiras.

continua após a publicidade

A Powerade será a bebida esportiva oficial da competição e prevê ações voltadas à hidratação das atletas durante o evento.

Kerolin e sua carreira astronômica

Nascida em Bauru (SP), em 17 de novembro de 1999, Kerolin atua como atacante e veste a camisa 14 do Barcelona. A brasileira chegou ao clube catalão em agosto de 2026, após deixar o Manchester City em uma negociação estimada entre 1,2 milhão e 1,5 milhão de euros.

A transferência fez história: Kerolin se tornou a jogadora brasileira mais cara já negociada e também a maior contratação da história do Barcelona no futebol feminino. A atacante assinou contrato com a equipe espanhola até o fim de 2030.