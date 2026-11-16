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Kerolin é anunciada como embaixadora para a Copa do Mundo Feminina de 2027

Atacante brasileira será representante global de marca patrocinadora do torneio, que será disputado no Brasil entre junho e julho do próximo ano

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 15:10
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Brenton EDWARDS / AFP

A atacante Kerolin foi anunciada como embaixadora global da Powerade, marca de bebidas esportivas da Coca-Cola, para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O acordo foi divulgado em novembro de 2026 e faz parte das ações da empresa para o torneio, que será realizado no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho.

A jogadora passa a integrar o grupo de atletas ligados à marca, que é patrocinadora oficial da competição. A campanha, intitulada "Power Para Sua Conquista", tem como tema a preparação dos esportistas e a importância da hidratação durante a rotina de treinos e competições.

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Em declaração divulgada pela empresa, Kerolin destacou a oportunidade de representar a marca em um Mundial disputado em seu país de origem.

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— Ser convidada por Powerade para ser embaixadora de marca é uma alegria muito grande e um reconhecimento do meu trabalho – especialmente porque a Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027™ será no país onde eu nasci! Aceitei essa responsabilidade também porque entendo muito bem o poder de fazer pausas estratégicas, se recuperar e retornar com hidratação e desempenho superiores.

Atleta com tranças, camiseta azul com o número 10, segurando garrafa azul Powerade diante de fundo azul.

A diretora de marketing da Powerade, Natalia Freire, afirmou que a escolha da brasileira está relacionada à trajetória da atleta e à identificação com os valores da campanha.

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— Powerade acredita que grandes conquistas nascem da combinação entre preparação, dedicação e hidratação superior. Kerolin, que se consolidou como uma das maiores referências do futebol feminino brasileiro e inspiração para atletas ao redor do mundo, traduz essa jornada de excelência. Sua chegada como embaixadora da marca tem um significado especial, sobretudo em um momento histórico para o esporte que viveremos juntas no próximo ano.

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Copa do Mundo Feminina será disputada no Brasil

A edição de 2027 será a primeira Copa do Mundo Feminina realizada na América do Sul. O torneio acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho, em oito cidades brasileiras.

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A Powerade será a bebida esportiva oficial da competição e prevê ações voltadas à hidratação das atletas durante o evento.

Kerolin e sua carreira astronômica

Nascida em Bauru (SP), em 17 de novembro de 1999, Kerolin atua como atacante e veste a camisa 14 do Barcelona. A brasileira chegou ao clube catalão em agosto de 2026, após deixar o Manchester City em uma negociação estimada entre 1,2 milhão e 1,5 milhão de euros.

A transferência fez história: Kerolin se tornou a jogadora brasileira mais cara já negociada e também a maior contratação da história do Barcelona no futebol feminino. A atacante assinou contrato com a equipe espanhola até o fim de 2030.

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